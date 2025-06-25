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Inoventica укрепляет сотрудничество с «Группой Астра»

Компания Inoventica Services (ООО «Гарант-Парк-Интернет») объявляет о получении статуса облачного партнера «Группы Астра». В рамках сотрудничества Inoventica расширит портфель услуг для бизнеса, добавив корпоративный почтовый сервер RuPost. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

«Группа Астра» – участник российского ИТ-рынка в области разработки программного обеспечения и средств защиты информации. Компания формирует решения для создания и проектирования ИТ-инфраструктур, включая сертифицированную ОС Astra Linux со встроенными механизмами информационной безопасности.

Сотрудничество между компаниями началось в 2023 г., когда ООО «Иновентика Технолоджес» – разработчик российской системы защиты от сетевых атак invGuard, стала авторизованным партнером Astra Linux. На операционной системе Astra Linux развернуты продукты компании – «Анализатор» и «Очиститель», входящие в состав программно-аппаратного комплекса invGuard.

«Иновентика Технолоджес всегда ориентировалась на российских производителей ПО и оборудования, чтобы исключить риски, связанные с недекларированными возможностями. Наши ключевые требования к партнерскому ПО: поддержка современного оборудования, сертификация ФСТЭК России и включение в реестр отечественного программного обеспечения. Платформа Astra Linux полностью соответствует этим критериям», – отметил Виталий Слизень, генеральный директор группы компаний Inoventica.

«Мы активно развиваем партнерскую экосистему и всегда рады расширению сотрудничества с Inoventica в сфере облачных сервисов. Перспективы совместной работы в области информационной безопасности также представляют для нас значительный интерес», – сказал Николай Прянишников, главный коммерческий директор «Группы Астра».

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