R-Style Softlab и ГК «Астрал» объявили о стратегическом партнерстве

ИТ-компании R-Style Softlab и ГК «Астрал» объявили о начале стратегического сотрудничества. Новое партнерство направлено на совместную разработку комплексных решений в области автоматизации бизнес-процессов для финансового сектора и логистической отрасли. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab.

Стороны уже прорабатывают решения для банковской отрасли в области цифрового рубля и организации удостоверяющих центров, соответствующих всем необходимым требованиям. Второе направление работы ИТ-компаний — цифровизация процессов в сфере грузовых и пассажирских перевозок. Команды уже проводят совместные маркетинговые инициативы, обмениваются экспертизой в области автоматизации логистических операций для поддержки обязательного перехода российского бизнеса на электронные перевозочные документы (ЭПД) в 2026 г.

Партнерство ориентировано на крупных корпоративных заказчиков, которым важны надежные, функциональные и масштабируемые ИТ-решения. В рамках сотрудничества R-Style Softlab и ГК «Астрал» предложат не только готовые продукты, но и индивидуально адаптированные решения.

«R-Style Softlab — это надежный партнер с большим опытом автоматизации сложных ИТ-процессов. Компетенции хорошо дополняют наше предложение. Вместе мы планируем расширять сотрудничество и выходить на новые рынки. И уже сейчас активно проводим совместные мероприятия — вебинары и профильные выставки, — а также реализуем проекты внедрения цифровых решений в логистике, банковском секторе и других отраслях», — сказал Степан Терехин, директор по развитию бизнеса ГК «Астрал».

«Мы стремимся к сотрудничеству с лидерами рынка, чтобы каждый партнер мог предложить нашим клиентам свои инновационные решения. Сотрудничество с ГК «Астрал» обеспечит предприятиям России и СНГ доступ к ИТ-продуктам, позволяющим успешно решать бизнес-задачи и развиваться устойчиво», — сказала Анна Толстых, лидер направления партнерских продаж R-Style Softlab.