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«Невский экологический оператор» внедрит ЭДО при поддержке «СКБ Контур»

«Невский экологический оператор» и «СКБ Контур» подписали соглашение о партнерстве. Цель сотрудничества — сделать работу компаний более эффективной за счет отказа от бумажных документов и перехода на электронный документооборот (ЭДО). Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Документ подписали заместитель генерального директора по информационным технологиям и кибербезопасности АО «Невский экологический оператор» Александр Васильев и директор Северо-Западного макрорегионального центра «СКБ Контур» Елена Андреева.

Александр Васильев, заместитель генерального директора по информационным технологиям и кибербезопасности АО «Невский экологический оператор»: «Сотрудничество с «СКБ Контур» позволит Невскому экологическому оператору усовершенствовать процесс перевозки ТКО в части повышения качества и достоверности данных о взвешивании транспортных средств, а также к уходу от «массивного» бумажного документооборота с перевозчиками».

Планируется развивать и поддерживать систему электронного документооборота, проводить обучение сотрудников Невского экологического оператора для эффективной работы с этой системой. А также цифровизировать логистические процессы, включая обмен электронными перевозочными документами.

Елена Андреева, директор Северо-Западного макрорегионального центра «СКБ Контур»: «Мы, как и Невский экологический оператор, уделяем большое внимание вопросам экологии, поддерживаем различные инициативы в этой области и развиваем технологии, которые помогают сократить использование бумаги за счет внедрения электронного документооборота. Партнерство поможет ускорить цифровую трансформацию и упростить работу. Объединив опыт в экологии и технологиях, компании создадут надежную базу для внедрения удобных и прозрачных решений».

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