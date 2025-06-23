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Sitronics Electro запустила продажу быстрых зарядных станций собственного производства eStation Super

Компания Sitronics Electro начала продажи флагманской модели быстрой электрозарядной станции (ЭЗС) eStation Super с мощностью до 262 кВт. Уровень локализации станции превышает 90%. Благодаря собственному производству контроллеров и системе интеллектуального управления зарядными станциями eStation Management обеспечена успешность зарядных сессий до 88% — это один из лучших показателей на рынке.

Зарядная станция eStation Super производится в России на базе собственного конструкторского бюро Sitronics Electro в Санкт-Петербурге. Контроллеры — «мозг» станции — компания разрабатывает самостоятельно, на базе российского микропроцессора, что позволяет полноценно управлять процессом заряда. Благодаря модульной архитектуре eStation Super гибко адаптируется под разные задачи и мощности — от 150 до 262 кВт. Конструкция станции: расположение блоков, организация доступа с трех сторон, способ монтажа модуля, который устанавливается на специальную полку со встроенным разъемом, — спроектирована с учетом удобства эксплуатации и минимизации простоя, если требуется замена.

Станция ориентирована на владельцев городской и придорожной инфраструктуры — владельцев торговых- и бизнес-центров, жилых комплексов, АЗС, ресторанов и отелей. Она рассчитана на одновременную зарядку до четырёх электромобилей. Базовая версия имеет мощность 150 кВт и поддерживает разъемы: CCS2, GB/T и CHAdeMO. Сейчас завершается тестирование технологии Plug & Charge, которая позволит запускать зарядную сессию автоматически — без использования мобильного приложения или RFID-карты.

eStation Super поставляется вместе с бесплатной системой мониторинга и конфигурирования eStation Management, которая собирает и анализирует детализированные лог-файлы сигнального обмена между электромобилем и станцией. Диагностика в режиме реального времени помогает быстро выявлять и устранять ошибки, в том числе дистанционно — без выезда инженера. Отладка контроллеров и максимальная прозрачность в работе станции позволяют ставить цель, чтобы 88% пользователей стартовали успешно с первого раза.

По словам генерального директора Sitronics Electro Андрея Гурленова, запуск eStation Super стал результатом анализа и выявления слабых мест отрасли, включая высокий процент неуспешных зарядных сессий и сложность эксплуатации.

«Сегодня, к сожалению, для операторов и пользователей, почти все производители ЭЗС либо не дают прямой доступ к лог-файлам зарядных сессий, либо выдают их с неинформативной дискретностью. Мы осознанно делаем максимально открытыми все данные о зарядной сессии. Нам нечего скрывать, мы делаем одни из лучших станций в стране и этим гордимся», — отметил он.

Уровень локализации свыше 90% позволяет клиентам претендовать на компенсацию в рамках приказа Минпромторга №1776: до 1,86 млн руб. на покупку станции 150 кВт и до 900 тыс. руб. на её технологическое присоединение.

По данным Sitronics Electro, в России насчитывается более 3 тыс. быстрых ЭЗС, при этом рынок сохраняет потенциал роста: к 2030 г. в стране может насчитываться более миллиона электромобилей, что потребует многократного расширения зарядной инфраструктуры.

При заключении договора на обслуживание Sitronics Electro предоставляет бессрочную гарантию на свои комплектующие: контроллеры заряда, контроллеры управления станцией, силовые шины и кабели, клеммные соединения.

Для клиентов, приобретающих eStation Super в 2025 г., подключение к платформе Sitronics Electro будет бесплатным. Сейчас через сеть Sitronics Electro заряжаются более 53 тыс. электромобилистов.

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