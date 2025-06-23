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«Некстби» представляет интеграционную платформу для автоматизации и бизнес-аналитики в реальном времени

ИТ-компания «Некстби» выводит на рынок суверенную интеграционную платформу нового поколения, совмещающую функции продуктов различных классов – ETL, BI, ERM. Решение ориентировано на цифровую трансформацию, автоматизацию бизнес-процессов и задачи импортонезависимости. Об этом CNews сообщили представители «Некстби».

Платформа разработана на современном технологическом стеке, с приоритетом инженерного подхода к архитектуре. Ее ключевые особенности — конвергентная функциональность, работа в закрытом контуре и технологическая независимость от облаков и интернета. Такое сочетание особенно актуально для компаний с повышенными требованиями к безопасности и конфиденциальности данных, включая госструктуры.

Инструментарий платформы включает сбор, обработку и анализ данных в реальном времени, прогнозирование, моделирование процессов, оркестрацию и автоматическое реагирование на события. Благодаря гибкости и масштабируемости решение сопоставимо с облачными платформами, при этом полностью разворачивается в инфраструктуре заказчика.

«Наша задача заключалась в том, чтобы совместить инженерную глубину с пользовательским удобством. Мы создали продукт, интуитивно понятный, с развитым no-code функционалом, высокой надежностью и гибкостью. Им одинаково эффективно могут пользоваться как ИТ-специалисты, так и представители функциональных подразделений — от финансистов до производственников», — сказал генеральный директор «Некстби» Александр Цыкунов.

Платформа «Некстби» позволяет: интегрировать разрозненные системы в единое цифровое пространство; автоматизировать ключевые процессы; выявлять узкие места и зоны риска; визуализировать данные и ускорять управленческие решения за счет встроенных алгоритмов.

Решение включено в Реестр российского программного обеспечения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

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