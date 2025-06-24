Интернет, как мы его знаем, на грани гибели. Трафик сайтов катастрофически падает. Пользователи переходят на нейросети

Искусственный интеллект рушит интернет в классическом его понимании. Десятилетиями сайты боролись за переходы из поисковиков и старались подниматься как можно выше в их выдаче, но теперь это никому не нужно. Пользователи пишут запрос и никуда не переходят – готовый ответ ему предоставляет ИИ прямо в поисковике.

Нейросетевой сайтокалипсис

Число поисковых переходов на самые разные сайты в последнее время резко упало на фоне роста популярности нейросетей, особенно тех, что встроены прямо в поисковики. Как пишет The Register, для веб-сайтов наступил «апокалипсис искусственного интеллекта» (AIpocalypse).

Издание приводит в пример функцию Google AI Overviews в составе поисковика Google, в России известную как «Обзор от ИИ». Но аналогичные возможности есть и в других поисковых системах, в том числе и в российских. Так, в октябре 2024 г. «Яндекс» встроил в свой «Поиск» технологию «Нейро», являющуюся аналогом Google AI Overviews, а позже переименовал ее в «Поиск с Алисой».

«Google AI Overviews и другие поисковые службы на основе искусственного интеллекта, похоже, лишают кормившую их (веб-сайты – прим. CNews) руку возможности работать без средств к существованию», – пишет The Register.

Почему это важно

Владельцы веб-сайтов десятилетиями боролись за первые места в поисковых выдачах, поскольку это гигантский источник посетителей. Чем их больше, тем больше трафик, тем больше просмотров рекламы и, следовательно, выше заработок.

Но такая концепция интернета, похоже, все же устарела. Теперь «Обзор от ИИ», «Поиск с Алисой» и им подобные предоставляют пользователям сводку нужной пользователям информации прямо в поисковой выдаче, то есть пользователям больше не нужно переходить на другие сайты в поисках требуемых сведений.

Сотрудники редакции CNews на собственном опыте убедились, что такая технология существенно экономит время, а в некоторых случаях и нервы, поскольку некоторые сайты из-за нестабильной работы интернета в России в последнее время могут вовсе не открываться. Однако «Обзор от ИИ», как показала практика, часто предоставляет устаревшую информацию, и ее все же приходится перепроверять вручную. За аналогом этой функции от «Яндекса» такого замечено не было.

Проблема существует

«Обзор от ИИ» был запущен Google в мае 2024 г. Год спустя компания BrightEdge, занимающаяся корпоративной аналитикой в ​​области искусственного интеллекта, сообщила, что этот сервис сгенерировал в полтора раза (на 49%) больше показов в результатах поиска год к году, При этом количество переходов на реальные веб-сайты за тот же период упало почти на треть – на 30%.

Это означает, что AI Overviews побуждает больше людей использовать поиск Google для поиска ответов на свои запросы. Но то же время эти же пользователи с заметно меньшей вероятностью начнут переходить по ссылкам из результатов поиска – им хватит лишь выжимки, предоставленной нейросетью Google.

«Хорошо для Google. Ужасно для экосистемы веб-сайтов, которые научились зависеть от поисковых рефералов для покупателей, читателей и зрителей», – пишет The Register.

Страдают все

Нейросетевое новшество крупных поисковиков бьет по сайтам самой разной направленности. Так, согласно статистике SimilarWeb в США суммарное количество поисковых переходов по крупнейшим туристическим сайтам упало на 20% год к году.

Новостные сайты тоже ощутили на себе негативные последствия «Обзора от ИИ» и ему подобных функций. В США трафик на новостных сайтах из поисковых систем за тот же период сократился на 17%. Аналогичные данные SimilarWeb приводит и по различным медиа-порталам.

Другие категории веб-сайтов тоже продемонстрировали отрицательную динамику. За год с момента запуска «Обзора от ИИ» трафик на интернет-магазины в США упал на 9% на финансовые порталы – на 7%, тогда как кулинарные сайты и порталы о моде не досчитались 7% и 5% трафика.

В России ситуация может быть немного иной. Например, на трафике CNews внедрение нейросетевой выжимки прямо в поисковики не отразилось.

Цифры разные, проблема – одна

Хотя статистика различается в зависимости от того, кто ее измеряет, картина остается неизменной: веб-издатели, предоставляющие контент, на основе которого обучаются эти модели ИИ, сталкиваются с резким сокращением числа посетителей, что означает снижение доходов от рекламы и подписки, даже на фоне общего роста числа показов в поиске. Это уже привело к тому, что владельцы веб-сайтов начали подавать иски против компаний, занимающихся искусственным интеллектом – его развитием и обучением. отмечает The Register.

Пока доподлинно неизвестно, как происходящее отражается на финансовых показателях компаний, владеющих поисковыми системами – Google, «Яндекс» и др. Конкретно у этих двух интернет-гигантов есть собственные рекламные сети, подразумевающие размещение рекламы на сайтах, подключенных к ней. По всей вероятности, чем меньше переходов на страницы, тем меньше с показов рекламы зарабатывают не только владельцы сайтов, но и владельцы рекламных сетей.