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ГК «Медиа-тел» представила коннектор Discovery к Open-AudIT для платформы SimpleOne

Российский системный интегратор и разработчик ПО ГК «Медиа-тел» представила коннектор Discovery к CПО Open-AudIT Community на маркетплейсе разработчика SimpleOne, входит в корпорацию ITG. Решение осуществляет автоматизированный сбор информации об ИТ-инфраструктуре и программном обеспечении. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

Open-AudIT собирает и передает в SimpleOne актуальную информацию об оборудовании организации: жестких дисках, процессорах, оперативной памяти, сетевых картах, мониторах, принтерах и USB-устройствах. Система также фиксирует данные о программном обеспечении — установленных приложениях, их версиях, системных компонентах, обновлениях и сервисах.

Интеграция системы дискаверинга с решением для управления ИТ-активами создает надежный фундамент для эффективной работы ИТ-департамента — подход обеспечивает не только прозрачность информации об эксплуатации и затратах, но и технический контроль над всеми компонентами инфраструктуры.

«SimpleOne не ограничивает подключение и использование внешних библиотек и сторонних решений. Позволяет реализовать бесшовную интеграцию, где все управление инструментами дискаверинга происходит в единой среде, что обеспечивает управление инвентаризацией и актуализацию данных об инфраструктуре при минимальных затратах времени», — сказал Владимир Лялеко, директор центра «Управление ИТ-услугами», компания ООО «Медиа-тел».

«Команда «Медиа-тел» обладает высокой экспертизой и хорошим пониманием потребностей клиентов, что позволяет создавать актуальные для рынка решения. Discovery позволяет закрыть задачу автоматизированного сбора информации об активах и конфигурационных единицах», — сказал Сергей Чуканов, генеральный директор SimpleOne.

Коннектор Discovery уже доступен на маркетплейсе SimpleOne.

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