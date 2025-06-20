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В Псковской области искусственный интеллект применят для безопасности и повышения эффективности госуправления

Сбербанк и Правительство Псковской области будут сотрудничать в области искусственного интеллекта и информационных технологий. Соглашение подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Стороны будут вместе создавать и внедрять решения в области цифровых и ИИ-технологий, которые повысят безопасность в регионе и качество государственного управления. Также в фокусе внимания — развитие цифровых школьных сервисов.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка: «У нас накоплен большой опыт успешной работы с субъектами России в части цифровизации, и здесь главное — заинтересованность команды губернатора. В Псковской области мы эту заинтересованность видим. "Цифра" дает гражданам, бизнесу и органам власти новые возможности: повышает безопасность, оптимизирует госуправление и ускоряет оказание услуг. Мы будем вместе внедрять лучшие, уже апробированные решения в повседневные сервисы, чтобы улучшить качество жизни людей».

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области: «В Псковской области при поддержке Сбера уже реализован ряд стратегически важных проектов, в первую очередь, в сфере безопасности. Так, проект "Безопасный город" позволил в три раза увеличить число установленных камер — теперь их порядка 800. При этом четверть из них оснащены интеллектуальными системами, определяющими лица и номера машин. В числе совместных перспективных проектов — внедрение цифровых технологий в госуправление и систему образования. Это сервис ГосChat — его внедрение запланировано в 2025 г., и проект "Классная карта", над которым мы сейчас плотно работаем. Планы у нас большие. Уверен, что подписанное соглашение позволит нам еще активнее проводить цифровую трансформацию региона. Благодарю команду Сбера за поддержку».

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