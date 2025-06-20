«Нацпроектстрой» и «Фининвест» планируют цифровизировать перевозки в ТЛЦ «Артем»

«Нацпроектстрой» и «Фининвест» намерены цифровизировать железнодорожную инфраструктуру транспортно-логистического центра «Артем» в Приморском крае.

Соответствующий меморандум о сотрудничестве подписали генеральный директор ГК НПС Алексей Крапивин и генеральный директор «Фининвест» Александр Кахидзе. Об этом CNews сообщили представители ГК НПС.

«Цифровые разработки «Нацпроектстроя» широко применяются на всех видах рельсового транспорта в России и за рубежом. Наши системы управляют движением на объектах БАМа, МЦД, московского метро, промышленных линиях. Цифровизация транспортной инфраструктуры строящегося ТЛЦ «Артем» обеспечит надежность и эффективность грузоперевозок крупнейшего «сухого порта» в Российской Федерации», - отметил Алексей Крапивин.

«Фининвест всегда уделял особое внимание внедрению наиболее передовых разработок. Мы первыми стали применять технологию погрузки контейнеров в полувагоны, на всех наших ТЛЦ работаем с поездами повышенной длины. Уверен, что цифровые решения, создаваемые ГК «Нацпроектстрой», сделают работу «сухого порта» эффективнее», - сказал Александр Кахидзе.

В рамках сотрудничества стороны планируют внедрять на объектах ТЛЦ «Артем» решения на основе современных вычислительных платформ. В их числе - микропроцессорная централизация МПЦ-ЭЛ-20 разработки и производства компаний «Нацпроектстроя». Система позволяет дистанционно управлять стрелками и светофорами, вести диагностику и выявлять предотказные состояния оборудования.