«Ингосстрах» и «Росхим» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

Компания «Ингосстрах» и промышленный холдинг «Росхим» заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Документ подписали первый заместитель генерального директора «Ингосстраха» Алексей Галахов и первый заместитель генерального директора АО «Росхим» по экономике и финансам Юрий Поляков. Об этом CNews сообщили представители компании «Ингосстрах».

Сотрудничество направлено на развитие современных подходов к управлению промышленными рисками, повышение уровня страховой защиты производственных предприятий, а также внедрение цифровых решений и контроль рисков на объектах химической и нефтехимической отраслей.

Стороны планируют совместную разработку отраслевых страховых продуктов, оптимизацию процессов урегулирования убытков, а также реализацию образовательных и аналитических инициатив в области промышленной безопасности.

«Сотрудничество с лидером химической промышленности открывает для “Ингосстраха” новые горизонты. Мы уверены, что объединение нашей экспертизы в управлении рисками и глубоких отраслевых знаний “Росхима” позволит выстроить инновационные и эффективные модели страховой защиты, соответствующие требованиям времени», — сказал Алексей Галахов, первый заместитель генерального директора компании «Ингосстрах».

«Мы видим в “Ингосстрахе” надежного и опытного партнера, готового не просто обеспечивать нас страховой защитой, но и глубоко погружаться в специфику нашей деятельности. Вместе мы сможем повысить устойчивость предприятий холдинга, внедрить цифровые инструменты оценки и минимизации рисков и вывести подход к страхованию на новый уровень», — отметил Юрий Поляков, первый заместитель генерального директора по экономике и финансам компании АО «Росхим».