«Билайн» и «Лига Цифровой Экономики» подписали меморандум о стратегическом партнерстве

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и «Лига Цифровой Экономики» заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве в сфере облачных технологий. Ключевым направлением партнерства станет масштабирование практики миграции ERP-систем на отечественную инфраструктуру с использованием гибридных облачных решений. Об этом CNews сообщили представители «Лиги Цифровой Экономики».

Центральным кейсом станет тиражирование успешного проектного опыта «Билайн» по переносу собственной ERP-системы на архитектуру x86. Решение, реализованное в 2025 г., обеспечило трехкратный рост производительности, снижение инфраструктурных затрат на 30%, бесшовный переход без простоев, а также запуск механизмов аварийного восстановления (DR) и быстрой репликации данных.

Партнерство позволит объединить экспертизу «Билайн» в управлении критичными ИТ-системами с инженерными компетенциями «Лиги Цифровой Экономики». Совместные команды сосредоточатся на реализации подобных проектов для крупных клиентов в государственном и корпоративном секторах, включая ERP, CRM и другие бизнес-критичные платформы. В планах также выработать решения для перехода не только в облачные среды, но и на полностью отечественные аттестованные продукты, соответствующие требованиям КИИ и ГИС.

«Совместные усилия с «Лигой» позволят масштабировать наши наработки в области облачных технологий и предложить рынку готовые решения, проверенные в самых сложных условиях», — отметил Антон Рубенчик, заместитель генерального директора «Билайн».

«Цифровизация телеком-сферы, с одной стороны, и облачные технологии, с другой, являются одними из основных направлений нашей работы, где мы добились значительных успехов, что подтверждают отраслевые рейтинги. Синергия экспертизы «ВымпелКома» и компетенций Лиги создает уникальные возможности для клиентов. Уверен, что наше сотрудничество укрепит позиции обеих компаний на рынке», — сказал Андрей Солодилов, старший партнер «Лиги Цифровой Экономики».