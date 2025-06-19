Сеть «Практик» внедрила систему предиктивного управления эксплуатацией офисов

Сеть сервисных офисов «Практик» разработала и запустила ИТ-систему для управления эксплуатацией офисных пространств, основанную на предиктивной аналитике. Решение позволяет автоматизировать обслуживание офисов, и упростить проектирование новых локаций. Система внедрена в тестовом режиме 19 офисах сети, расположенных в 9 регионах.

В основе работы ИТ-системы «Практика» лежит анализ данных с камер видеонаблюдения, расположенных в местах общего пользования офисов: зонах коворкинга, переговорных комнатах, кухнях. На основе этих данных, а также внешних факторов, таких как день недели и погодные условия, система выявляет зоны с повышенным трафиком и строит прогнозы по заполняемости помещений.

Полученные прогнозы позволяют оптимизировать график работы клининга и сервисного персонала, а также используются для перепланировки существующих офисов и более качественного планирования новых локаций.

Система также прогнозирует даты необходимого технического обслуживания офисного оборудования на основе частоты его использования. Такой подход позволяет не устранять уже случившиеся проливы кофемашин или поломки принтеров, а предупреждать неисправности. Основой обучения алгоритма стала база из более чем 10 тыс. сервисных заявок в год, оставленных резидентами «Практика».

Отдельный модуль ИТ-системы отвечает за мониторинг фреш-зон (зон приготовления кофе, санитарных помещений и пр.). Он анализирует частоту посещений и при превышении заданных порогов автоматически формирует задачи для сотрудников в Bitrix24. Например, если зона кофе-пойнта рассчитана на 30–35 посещений, а реальный трафик превышает этот показатель, система сигнализирует о необходимости внеплановой проверки.

«Предиктивная аналитика не только приводит к экономии эксплуатационных расходов, но и позволяет повысить качество уборки и сервисного обслуживания, что делает работу в офисе для резидентов еще более комфортной, — сказал управляющий партнер сети сервисных офисов «Практик» Владимир Дорофеев. — Следующий этап развития нашей системы — разработка модуля визуального контроля, который позволит любому сотруднику загрузить фотографию помещения в Bitrix, а система автоматически определит локацию, проанализирует изображение и создаст соответствующую задачу на устранение отклонений».

При проектировании новых офисов «Практик» использует платформу автоматизированного планирования, разработанную партнёрским архитектурным бюро Hubarch. Система формирует до нескольких вариантов планировок в течение часа после загрузки планов помещений и ввода ключевых параметров. До внедрения решения ручная разработка планировки занимала до 7–10 рабочих дней.

В ближайшее время сеть планирует расширение функциональности системы — в частности, внедрение автоматического контроля расходных материалов и расчёта оптимальных точек пополнения запасов. Анализ планируется проводить на основе данных с камер и текущей динамики потребления.