«Сбер» и группа ЦРТ реализуют проект по внедрению генеративного искусственного интеллекта в Центре Алмазова

Группа компаний ЦРТ в партнерстве с центром индустрии здоровья «Сбера» реализуют проект по внедрению нейросетевой модели Сбера GigaChat в Центре Алмазова. Цель проекта — снизить рутинную нагрузку медицинских специалистов первичного звена, автоматизировать заполнение медицинских протоколов с помощью передовых технологий, усовершенствовать сервис для пациентов.

Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ, сказал: «Ранее мы создали первое в стране решение для голосового заполнения медпротоколов, которое используют рентгенологи, патоморфологи и другие специалисты уже более чем в 70 регионах страны, чья работа не предполагает присутствие пациента на приеме. Сегодня мы объявляем о разработке комплексного AI-решения для врачей первичного звена, которое включает в себя спектр передовых технологий — распознавание речи, диаризацию (разделение спикеров), определение их ролей, а также поддерживает интеграцию с нейросетевой моделью GigaChat. Новое решение уже проходит тестирование в Центре Алмазова, врачи-кардиологи отметили его высокую эффективность. Мы оперативно аккумулируем обратную связь экспертов Центра Алмазова и продолжаем совместное развитие GenAI-решения».

Евгений Шляхто, генеральный директор Центра Алмазова, академик РАН, отметил: «Сегодня мы стоим на важном этапе цифровизации здравоохранения, где внедрение генеративного искусственного интеллекта, такого как модель GigaChat, не просто облегчает рутинные задачи врачей, но и глубоко затрагивает суть профессиональной деятельности медицинского работника. Ключевой задачей на данном этапе развития является разработка специализированных больших языковых моделей, мультиагентных систем совместно с индустриальными, технологическими и академическими партнерами центра, внедрение разрабатываемых решений в регионах Российской Федерации. Важно помнить, что технологии должны служить врачам и пациентам, а не подменять клиническое мышление и человеческую ответственность. Наш проект с группой ЦРТ и центром индустрии здоровья «Сбера» демонстрирует, как продуманное внедрение новых технологий позволяет сохранить и даже усилить врачебные компетенции, освобождая время врача для личного взаимодействия с пациентом и глубокого анализа клинической ситуации. Важно, чтобы за технологическим прогрессом стояли чёткие цели и этическая ответственность, именно это мы стремимся реализовать в Центре Алмазова».

С внедрением GenAI-решения пациент приходит на прием, врачу достаточно нажать одну кнопку, запускается запись диалога, речь преобразуется в текст, при этом выделяются все роли — отдельно указываются реплики врача, отдельно — пациента. Из всего массива естественного диалога выделяется только необходимая, целевая информация, автоматически формируется стенограмма и заполняется протокол приема в соответствии со стандартами СЭМД — структурированных электронных медицинских документов. Таким образом, врач может уделять больше времени пациенту, а не работе за компьютером.

В решении используется комбинация современных технологий. В частности, технология диаризации (разделения спикеров) поддерживает работу не только в диалоге врач-пациент, но и в полилогах, к примеру, когда в кабинете находятся не только врач и пациент, но и сопровождающий пациента, который также участвует в разговоре, или возможные внешние посетители (младший медицинский персонал, другие пациенты, которые могут зайти во время приема за уточнением какой-либо информации). В массиве множества голосов важно качественно выделять не только приоритетную речь, но и роли — врача и пациента, решение отлично с этим справляется. Развитие GenAI-решения продолжается.