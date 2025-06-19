«Ростелеком» и «Т1» объединяют усилия для укрепления позиций отечественных ИТ-решений на рынке

«Ростелеком» и ИТ-холдинг «Т1» заключили соглашение о партнерстве. Вице-президент «Ростелекома» по коммерческим ИТ-продуктам Давид Мартиросов и генеральный директор «Т1» Алексей Фетисов договорились о совместном продвижении и интеграции цифровых продуктов, направленных на развитие бизнес-процессов и проектной деятельности компаний. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

«Ростелеком» и «Т1» объединяют усилия для укрепления позиций отечественных ИТ-решений и содействия импортозамещению в России. Компании сосредоточатся на развитии продуктов коммерческого ИТ-кластера «Ростелекома», включая облачные решения «Публичное облако» от РТК-ЦОД и экосистему виртуализации с собственной кодовой базой от вендора «Базис». Также в фокусе будет линейка продуктов от вендора НОТА, входящего в «Т1»: платформа корпоративных коммуникаций DION, модульная CRM-платформа «Модус» и решение для управления рисками «Оазис».

Совместная работа также предполагает создание интеграций между системой для категорирования объектов КИИ Купол.Документы и платформой виртуализации «Базис», что позволит расширить функциональные возможности и повысить эффективность использования цифровых решений для бизнеса.

Давид Мартиросов, вице-президент «Ростелекома» по коммерческим ИТ-продуктам: «Наше сотрудничество станет важным шагом в развитии ИТ-отрасли России, способствуя технологическому суверенитету и укреплению цифровой инфраструктуры страны. Сотрудничество с «Т1» открывает новые горизонты для развития наших цифровых продуктов и укрепления позиций на рынке. Совместные усилия позволят предложить клиентам более интегрированные и эффективные решения для управления бизнес-процессами. Мы уверены, что это партнерство станет важным шагом на пути к цифровой трансформации бизнеса».

Алексей Фетисов, генеральный директор ИТ-холдинга «Т1»: «Значимость этого партнерства — в создании бесшовного технологического стека, в котором нуждается российский бизнес. Для корпоративных клиентов это означает переход от сложной сборки разрозненных продуктов к единой, отказоустойчивой и безопасной отечественной экосистеме. Наше сотрудничество предлагает новый стандарт российского корпоративного ПО, закладывая практический фундамент технологического суверенитета страны».