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Цифровизация ИТ в госсекторе
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«Ростелеком» и Республика Алтай подписали соглашение о сотрудничестве

«Ростелеком» и Правительство Республики Алтай заключили соглашение о сотрудничестве в области развития цифровых технологий в регионе. Документ подписали глава республики Андрей Турчак и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Соглашение предусматривает совместную работу по развитию цифровой инфраструктуры Республики Алтай, автоматизации государственных, социальных и отраслевых процессов, а также преодолению цифрового неравенства. В рамках сотрудничества планируется совершенствование медицинской информационной системы и внедрение новых для региона программно-аппаратных комплексов и ИТ-решений, таких как единая региональная платформа интеллектуального видеонаблюдения и интеллектуальная транспортная система.

Сегодня в Республике Алтай один из самых высоких показателей доступности цифровых услуг «Ростелекома». Компания развивает оптические сети и устанавливает базовые станции мобильной связи в селах и деревнях по проекту устранения цифрового неравенства в рамках госконтракта с Минцифры России. Оператор подключил к широкополосному интернету 269 социально значимых объектов региона, а в столице региона — Горно-Алтайске — внедрил программно-аппаратный комплекс «Безопасный город», который повысил эффективность работы профильных структур. «Ростелеком» модернизирует региональную систему оповещения населения (РАСЦО), занимается цифровизацией здравоохранения, установкой камер фотовидеофиксации нарушений ПДД и технической поддержкой «Системы 112» (единый номер экстренных оперативных служб).

Михаил Осеевский, президент ПАО «Ростелеком»: «Мы готовы расширять цифровое партнерство с Республикой Алтай, предлагая проверенные и эффективные ИТ-решения. Регион отличает сложный горный рельеф и удаленность населенных пунктов. Усилия последних лет были направлены на расширение оптических каналов связи с возможностью дотянуться до глубинки. Сегодня надежный высокоскоростной интернет и цифровые услуги доступны для 93% наших абонентов. Мы продолжим использовать наши ресурсы, компетенции и наработки для развития телеком-инфраструктуры и реализации новых цифровых проектов, которые повышают качество жизни в регионе».

Андрей Турчак, глава Республики Алтай: «У Республики Алтай и "Ростелекома" сложились крепкие партнерские отношения. Соглашение позволит более эффективно сотрудничать в области цифровизации региона и продолжить работу в тех населенных пунктах, где связи еще нет. Не менее важный вопрос — цифровизация здравоохранения. Необходимо расширение рабочей платформы. Отдельно договорились о развитии ее мобильной версии. Наши врачи могли бы применять ее при вызовах на дом или во время работы востребованного у жителей автопоезда “Здоровье”. В части информационной безопасности также получили поддержку».

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