«Передовые Платежные Решения» перешли на ЭДО в Saby

Компания «Передовые Платежные Решения» полностью автоматизировала документооборот с помощью системы Saby Docs. Теперь вместо десятков бумажных чеков от разных юрлиц клиенты получают единый электронный пакет документов. За год через систему успешно обработано 1,2 млн операций. Об этом CNews сообщили представители компании «Тензор».

Раньше клиенты «Передовых Платежных Решений» — более 90 тыс. компаний с топливными картами «Вездеход» — в конце месяца получали десятки чеков от разных юридических лиц (за заправку, мойку и ремонт приходили отдельные бумажные счета). Такой подход усложнял документооборот и замедлял работу бухгалтерий компаний-клиентов.

Теперь весь документооборот переведен в цифру, а клиенты получают один электронный документ вместо множества бумажных чеков. При этом сотрудники ППР сохранили привычный рабочий процесс — подготовка документов по-прежнему ведется во внутренней системе компании. Автоматизированная интеграция передает данные в Saby Docs, где формируется сводный счет-фактура. Чтобы отправить документ, уполномоченный сотрудник подписывает его с помощью машиночитаемой доверенности (МЧД) и отправляет клиенту через ЭДО.

«Мы стремились упростить и ускорить взаимодействие между участниками. В конце месяца каждый клиент получает вместо множества чеков от разных юридических лиц один счет-фактуру с полным перечнем услуг. За год мы направляем около миллиона пакетов документов. Не каждая система это выдержит», — отметила Ольга Лунева, руководитель СЭД-направления компании «ППР».

Дополнительно к функционалу ЭДО в Saby реализовали автоматизированную проверку контрагентов по ИНН. Теперь менеджеры ППР могут получать актуальные данные о налоговой дисциплине компании, размере уставного капитала, статусе банкротства и численности персонала. Это важно при работе с постоянно растущей клиентской базой.

Сейчас годовой объем обработанных документов через ЭДО Saby, по данным «Передовых Платежных Решений», достиг 1,2 млн. В перспективе — наращивать объемы ЭДО и подключать к нему все больше контрагентов.