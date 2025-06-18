«МегаФон» усовершенствовал работу более 200 базовых станций в Кузбассе

Более 2,5 млн жителей Кемеровской области могут более комфортно пользоваться звонками по технологии VoLTE и мобильным интернетом четвертого поколения от «МегаФона». Оператор реализовал программу рефарминга в регионе — теперь базовые станции одновременно обслуживают больше пользователей, а скорость передачи данных увеличилась на треть. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Масштабная модернизация сети затронула более 200 базовых станций, расположенных на всей территории Кузбасса. Технические работы проводились не только в крупных городах региона, но и небольших населенных пунктах.

Улучшение качества связи почувствовали абоненты в жилых микрорайонах и частном секторе, бизнес‑центрах, медицинских, государственных и образовательных учреждениях, парках и скверах, на остановках общественного транспорта, автодорогах и на других объектах городской инфраструктуры. Теперь кузбассовцы могут пользоваться любыми цифровыми сервисами на более комфортных скоростях и с высоким качеством сети – слушать музыку онлайн, смотреть фильмы в высоком разрешении, общаться в мессенджерах и социальных сетях, проходить дистанционное обучение в любом удобном месте, работать удаленно, обмениваться файлами, звонить по видеосвязи, не боясь искажения картинки или звука.

«Мероприятия по расширению сети, улучшению качества связи — планомерная повседневная работа оператора. Чтобы соответствовать потребностям абонентов, наши инженеры проводят рефарминг частот, модернизируют базовые станции и строят новые объекты связи. Используя технологии больших данных, мы отслеживаем и анализируем сетевую нагрузку и в первую очередь расширяем возможности инфраструктуры там, где отмечаем существенный рост интернет-трафика, который с начала года вырос по всему региону на треть», – сказала директор «МегаФона» в Кемеровской области Олеся Ширяева.

Рефарминг, или перевод частот из сетей 2G и 3G в современный стандарт 4G (LTE), – техническое решение для наращивания емкости сети в условиях сильных нагрузок. Он дает возможность освободить дополнительные ресурсы, которые раньше не использовались, и в сжатые сроки увеличить скорость мобильного интернета, где это необходимо. При этом модернизация базовых станций не влияет на качество голосовой связи. Оставшейся емкости достаточно, чтобы, как и прежде, обеспечивать звонки в стандарте GSM на высоком уровне.

Апгрейд телеком-оборудования также расширил зону обслуживания технологии VoLTE в регионе. Сервис обеспечивает кристально чистый звук и мгновенное соединение — абонент может без потери качества сигнала одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом. Технологию уже полюбили жители Кузбасса. Как показывает статистика оператора, 69% от всего объема голосового трафика приходится на сеть четвертого поколения. За год показатели выросли на 9%.