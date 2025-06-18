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FM Logistic оптимизировала управление ИТ-процессами с помощью SimpleOne

3PL-оператор FM Logistic перешел с ServiceNow на российскую систему для управления ИТ-процессами от разработчика SimpleOne (входит в корпорацию ITG). Проект реализован системным интегратором ICL Soft. Миграция на ITSM-решение SimpleOne помогла улучшить логистические процессы и выстроить единую архитектуру для автоматизации всех операций — от создания тарифов до обработки документов. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

Компания FM Logistic занимается складской логистикой и перевозками грузов. Для такого бизнеса критически важно, чтобы все компьютерные системы работали без сбоев — любая остановка может нарушить цепочку поставок и сорвать доставку товаров клиентам.

ICL Soft завершила проект за месяц. Благодаря похожим интерфейсам FM Logistic сохранил бесперебойную работу ИТ-сервисов, которые обеспечивают транспортные и складские операции. В процессе перехода команда интегратора перенесла более 50 тыс. инцидентов и запросов на обслуживание, свыше 4500 запросов на изменения и более 1000 конфигурационных единиц.

«Проект миграции FM Logistic требовал точного планирования из-за масштабов и сжатых сроков. Мы применили прототипно-ориентированный подход: каждый функциональный блок сначала создавался в тестовой среде, демонстрировался заказчику и только после одобрения переносился в рабочую систему. Это позволило минимизировать риски и сохранить привычные для пользователей процессы, уделив особое внимание безопасности и интеграции с существующей экосистемой заказчика», — отметил Иван Казачков, старший руководитель проектной группы ICL Soft.

«Управление логистическими процессами невозможно без надежной ITSM-системы — без нее мы столкнулись бы с серьезными сложностями в соблюдении уровня сервиса и неизбежным коллапсом при ручной обработке заявок. Благодаря SimpleOne и интуитивно понятным low-code инструментам наша команда самостоятельно настраивает и модифицирует систему под меняющиеся потребности бизнеса, что значительно повышает гибкость и скорость реагирования на запросы», — отметил Андрей Никитин, руководитель информационных систем FM Logistic.

Новая система обрабатывает тысячи инцидентов и запросов на обслуживание, связанных с ключевыми направлениями деятельности 3PL-оператора, включая комплексное управление складскими системами, поддержку транспортных операций и процессов обработки грузов.

«Проект внедрения в FM Logistic демонстрирует, что российские ITSM-решения полностью готовы заменить зарубежные аналоги даже в таких требовательных отраслях, как логистика. Мы видим растущую потребность среди логистических операторов в создании единого информационного пространства для управления ИТ-услугами, особенно в условиях увеличения сложности цепочек поставок», — сказал Сергей Чуканов, генеральный директор SimpleOne.

Успешный опыт использования SimpleOne открывает перспективы для масштабирования ITSM-решения на другие подразделения FM Logistic, включая отдел качества — для управления претензиями, и локальные отделы, имеющие аналогичные потоки по регистрации заявок.

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