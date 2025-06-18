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«Билайн» зарегистрировал платформу VEGA в реестре отечественного ПО

«Билайн» зарегистрировал платформу VEGA в реестре отечественного ПО. Регистрационная запись Минцифры России подтверждает, что платформа является отечественной платформой класса «Системы управления процессами и ресурсами организации» (ERP, CRM, ECM и др.).

VEGA создана для упрощенного управления облачной инфраструктурой beeline cloud 2.0 и быстрой разработки IaaS/PaaS-решений с низким порогом входа. Основные цели платформы — сделать создание и управление виртуальными ресурсами IaaS проще и быстрее, предоставить гибкую основу для подключения PaaS-сервисов, а также интегрировать ресурсы (виртуальные машины, сети, хранилища) в проектах, распределяя их по разным дата-центрам.

Ключевая задача платформы — дать пользователям возможность самостоятельно выделять и настраивать нужные ресурсы через удобный веб-интерфейс, API или Terraform в рамках заданных лимитов, обеспечивая прозрачное управление инфраструктурой. Функционально VEGA позволяет управлять виртуальными серверами, контролировать доступ, вести аудит действий, легко масштабировать множество ресурсов, а также поддерживает принципы cloud-native: отказоустойчивость, автоматическое масштабирование и работу через доменные имена (FQDN).

«Регистрация VEGA в реестре Минцифры — важный этап верификации нашей разработки. Она подтверждает соответствие высочайшим стандартам безопасности, зрелость и актуальность для задач цифровизации бизнеса. Как сервис, изначально созданный внутри «Билайна» для управления сложной гибридной инфраструктурой, VEGA предоставляет клиентам мощный инструмент с низким порогом входа. Теперь, как зарегистрированное отечественное ПО, она становится ещё более надежной основой для построения гибких, защищенных и конкурентоспособных решений для наших клиентов», – сказал Антон Рубенчик, заместитель генерального директора «Билайна».

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