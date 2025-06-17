В «Мосэнерго» внедрили платформу по управлению документами Tessa 4.0

К работе в новой системе, автоматизирующей все сквозные цифровые процессы управления делопроизводством, подключено более 4500 сотрудников генеральной дирекции и 13 филиалов Москвы и МО. Проект выполнен партнером вендора, компанией «Офис-Док». Об этом CNews сообщили представители компании «Синтеллект».

ПАО «Мосэнерго» — территориальная генерирующая компания и технологически неотъемлемая часть Единой энергетической системы России. Следуя стратегии импортозамещения и инновационного развития, в компании реализовали масштабный проект по модернизации системы электронного документооборота, в рамках которого выполнена замена программного решения на базе Microsoft SharePoint на российское ПО Tessa.

Переход на отечественный софт становится обязательным условием для объектов КИИ и компаний с государственным участием. Для реализации проекта в ПАО «Мосэнерго» важным требованием с точки зрения архитектуры была полная импортонезависимость используемого решения, а также наличие сертификатов Минцифры и ФСТЭК для обеспечения безопасности данных. Первый этап реализации проекта включил в себя два важных аспекта: создание методологии внедрения и детальное исследование российского рынка ИТ-продуктов. По итогам всех конкурсных процедур в компании остановились на платформе Tessa — система позволяет автоматизировать не только канцелярию и документооборот, но и широкий набор бизнес-процессов; входит в единый реестр ПО и обладает всеми необходимыми технологическими возможностями для реализации высоконагруженных проектных решений. В качестве интегратора платформы Tessa выступила компания «Офис-Док», обладающая проектной экспертизой в области автоматизации процессов делопроизводства для органов власти и организаций государственного сектора.

Обновленную СЭД ввели в опытно-промышленную эксплуатацию в 2024 г., после чего был реализован поэтапный переход на новое решение. В Tessa в полном объеме перенесены исторические данные, накопившиеся за время существования предыдущей системы. Это более чем 800 тыс. документов, а также порядка 1,5 млн разных файлов и поручений. К работе в новой системе подключено более 4500 сотрудников генеральной дирекции и 13 филиалов Москвы и МО.

Для разработки решения проектной командой был выбран последний релиз платформы Tessa версии 4.0.4. В сжатые сроки реализована функциональность по организации учета документов и управления их движением, включающая в себя сложные процедуры согласования при доведении документа до конечного исполнителя. Автоматизированы процессы работы с внутренними документами, входящей и исходящей корреспонденцией, организационно-распорядительными документами. Всего реализовано около 100 преднастроенных маршрутов. Разработана динамическая визуализация проведения документов, в том числе поручений.

Обмен всеми необходимыми данными с другими системами осуществляется с помощью универсального сервиса интеграции. В настоящий момент к нему подключена система претензионно-исковой работы, а также штатная структура организации из кадровой системы учета.

«В системе на базе Tessa автоматизированы процессы коллегиальных органов: бюджетного, операционного, инвестиционного комитетов, а также комитета по закупкам. Для работников этих подразделений доступна возможность подготовки, согласования и рассмотрения заявок, очное и заочное голосование с автоматическим подсчетом голосов, формирование протоколов и выписок. Также отмечу функциональность и наглядность реализованной системы контроля исполнения поручений, которая позволяет руководителям подразделений следить за исполнительской дисциплиной и загруженностью работников, вовремя принимать важные управленческие решения с опорой на актуальные данные», — отметила начальник управления документационного обеспечения ПАО «Мосэнерго» Екатерина Карлявина.

«Хочется отметить практическую пользу от улучшений функциональности платформы версии 4.0. Например, появление функционала динамических ролей в сочетании с сервисом интеграции с AD позволяет исключить необходимость внесения изменений в процессы Tessa при изменении штатной структуры в системе кадрового учета. Такой функционал значительно сокращает нагрузку на администратора системы. С выходом новой версии мы получили большое количество инструментов тонкой настройки платформы, что позволило закрыть требования заказчика в части реализации уникальных запросов», — отметил генеральный директор «Офис-Док» Андрей Доронин.