«Группа Астра» сделает вклад в развитие безопасного ИИ

«Группа Астра» и «Национальный технологический центр цифровой криптографии» (АНО НТЦ ЦК) заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Подписи под документом поставили Дмитрий Служеникин, советник по специальным проектам НТЦ ЦК, и технический директор вендора Антон Шмаков. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

АНО «НТЦ ЦК» является участником недавно открытого при поддержке Минцифры Консорциума исследований безопасности технологий искусственного интеллекта, который объединил научные организации, специалистов в области кибербезопасности и профильных разработчиков. Консорциум занимается созданием и развитием защищенных ИИ-технологий, тестированием программно-аппаратных комплексов (ПАКов) на уязвимости и функциональную надежность, формирует нормативную базу и создает технические решения для внедрения ИИ в госсекторе, в том числе на объектах КИИ.

В рамках договора партнеры запланировали целый комплекс мероприятий для развития технологий доверенного и безопасного искусственного интеллекта. Прежде всего, они договорились передать ПАК «Тессеракт» экспертами Консорциума для комплексного тестирования. Цель – пройти сертификацию и официально подтвердить его полное соответствие жестким критериям в части безопасности и надежности. Важной частью сотрудничества станет совместный анализ наработок в области создания софта и программно-аппаратных решений на основе ИИ. Обмен опытом позволит ускорить выпуск перспективной продукции, отвечающей самым высоким стандартам. Кроме того, стороны намерены вместе вести научно-исследовательскую, опытно-конструкторскую и технологическую работу, а итогом их взаимодействия станут новые отечественные технологии и продукты, способные заменить иностранные аналоги в критически важных системах и инфраструктурах.

Большое внимание будет уделено круглым столам, конференциям и рабочим встречам, где специалисты смогут регулярно делиться актуальной информацией и вырабатывать единые подходы к решению сложных задач. Также есть договоренность вместе участвовать в разработке нормативных документов и пилотировать ИИ-решения, предназначенные для стратегически значимых структур и других пользователей из госсегмента.

Отдельным направлением станет тестирование специализированных отечественных ПАКов на базе ИИ. Их будут проверять на уязвимости, стабильность работы и безопасность, чтобы гарантировать соответствие самым строгим требованиям внутреннего и международного рынков.

«Наше вступление в Консорциум и подписание соглашения с АНО НТЦ ЦК — это важный шаг на пути ответственного развития искусственного интеллекта в России. Мы рассчитываем внести значимый вклад в разработку ИБ-стандартов, методологий тестирования и управления связанными с использованием ИИ рисками. Работа в рамках подписанного соглашения усилит позиции заказчиков «Группы Астра» на рынке, так как обеспечивает им доступ к проверенным, безопасным и надежным решениям, которые помогут повысить их эффективность и укрепить конкурентоспособность», – отметил Антон Шмаков, технический директор «Группы Астра».

«Сотрудничество с «Группой Астра» открывает новые возможности для создания защищённых ИИ-решений в России. Их экспертиза в разработке доверенных технологий и участие в тестировании наших программно-аппаратных комплексов позволят ускорить формирование безопасной экосистемы искусственного интеллекта. Это особенно важно для критической инфраструктуры, где требования к надёжности и защищённости максимально высоки», – сказал Дмитрий Служеникин, советник по специальным проектам НТЦ ЦК.