CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

Группа компаний MONT стала официальным дистрибьютором экосистемы виртуализации Space

Группа компаний MONT стала официальным дистрибьютором всей линейки продуктов экосистемы виртуализации Space от компании «Даком М». Сотрудничество направлено на расширение доступа к инновационным решениям на основе облачных технологий для российских заказчиков. Об этом CNews сообщили представители «Даком М».

В продуктовый портфель российского разработчика решений для виртуализации «Даком М» входят облачная платформа SpaceVM, а также система для организации виртуальных рабочих столов Space VDI. Решения обеспечивают работу распределенной инфраструктуры и подходят как для крупных корпораций, так и для среднего бизнеса.

SpaceVM позволяет пользователям создавать и управлять корпоративными облачными средами. Платформа обладает всеми необходимыми инструментами для автоматизации и оркестрации работы облачных сервисов. SpaceVM является заменой зарубежных систем серверной виртуализации, таких как VMware и Microsoft, обеспечивающей технологический суверенитет и защиту от санкционных рисков.

Space VDI предлагает решения для организации удаленной работы и виртуальных рабочих мест. Графический веб-интерфейс упрощает администрирование, а поддержка динамических и статических пулов позволяет распределять ресурсы. Поддержка популярных операционных систем, включая Windows и Astra Linux, делает решение универсальным для организаций любого масштаба.

MONT обеспечит продвижение и поддержку продуктов «Даком М»: от подбора технического решения, расчета спецификации, проведения пилотных внедрений до правовой поддержки, что обеспечит успешное внедрение и использование продуктов компании. MONT имеет опыт в дистрибуции программного обеспечения и работает с различными сегментами рынка, включая крупные корпорации и малые предприятия.

Максим Ерофеев, коммерческий директор «Даком М»: «Сотрудничество с группой компаний MONT позволит значительно увеличить охват наших решений на российском рынке и предложить клиентам доступ к современным технологиям, которые помогут оптимизировать бизнес-процессы и повысить эффективность работы. Мы уверены, что профессиональные компетенции MONT в области продвижения и продажи программного обеспечения, а также их богатый опыт, откроют новые возможности для наших заказчиков, кроме того мы обеспечим партнерам большую вариативность в выборе за счет расширения списка наших дистрибьюторов».

Игорь Будай, руководитель отдела платформенных решений в MONT: «Разработки «Даком М» SpaceVM и SpaceVDI обеспечивают российские предприятия передовыми и независимыми технологиями виртуализации. Эти платформы позволят нашим партнерам выстроить надежную и гибкую ИТ-инфраструктуру, не уступающую по функциональности зарубежным аналогам. Мы уверены, что сотрудничество с вендором откроет новые возможности для бизнеса».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Импортозамещение, мультиклауд и экспорт технологий: эксперты назвали основные тренды облачного рынка

Российским госбанкам запретят покупать импортные кассовые аппараты

Алексей Парасына, «Норсофт»: Мы не физически измеряем, а вычисляем количество вредных выбросов

Хакеры научились копировать карты и списывать с них деньги, модифицировав очень неприятный троян для перехвата NFC-данных

Склад без людей, магазин без смен: как WFM помогает управлять розницей в эпоху кадрового дефицита и роботизации

Российские ученые совершили прорыв в точности вычислений квантовых компьютеров

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов HUAWEI WATCH 5 46 мм: новый уровень оценки здоровья

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds 6: первые TWS-вкладыши с активным шумоподавлением

Проблемы гейминга в России в 2025 году: доступные сервисы и платформы

Показать еще

Наука

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет
Показать еще