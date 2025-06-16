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«Группа Астра» и ГУП «Петербургский метрополитен» заключили соглашение о сотрудничестве для повышения эффективности взаимодействия в областях импортозамещения и цифровой трансформации

Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между «Группой Астра» и ГУП «Петербургский метрополитен». Документ формулирует принципы партнерства и взаимовыгодной совместной работы в области внедрения современных российских программных решений для модернизации ИТ-инфраструктуры ключевого транспортного предприятия Санкт-Петербурга. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Соглашение определяет ключевые направления сотрудничества, включая обновление цифровых сервисов и обеспечение отказоустойчивости ИТ-платформ ГУП «Петербургский метрополитен». Предусмотрены образовательные программы для ИТ-специалистов метрополитена — семинары и тренинги, направленные на углубленное изучение функциональных и технологических возможностей решений «Группы Астра». Отдельное внимание уделено совместной работе в сфере кибербезопасности.

«Подписание соглашения с одним из крупнейших российских транспортных предприятий — важная веха на пути укрепления технологического суверенитета и развития отечественных инноваций в транспортной сфере. Мы гордимся, что наши решения были выбраны по итогам тщательных испытаний и конкурсных процедур. Уверены, что совместная работа позволит не только обеспечить высокий уровень безопасности и надежности пассажирских перевозок, но и даст мощный импульс развитию профессиональных компетенций российских специалистов, внедрению новых сервисов для пассажиров и сотрудников, а также продвижению отечественных ИТ-решений на национальном рынке», — отметил Андрей Климов, заместитель генерального директора «Группы Астра».

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