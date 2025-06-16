Библиотеки Красноярска и Норильска получили в дар от МТС этнокомиксы с дополненной реальностью «Ожившие легенды Севера»

МТС представила в Красноярске сборник этнокомиксов с дополненной реальностью «Ожившие легенды Севера» по сюжетам сказок коренных малочисленных северных народов края. Презентация книги прошла в рамках события «Книжный фестиваль на Енисее» в Государственной универсальной научной библиотеке Красноярского края. Ознакомиться с печатной версией издания теперь можно в библиотеках Красноярска, Норильска и поселка Снежногорск, а цифровая и аудиоверсии книги доступны в приложении «МТС Строки». Об этом CNews сообщили представители МТС.

В проект МТС вошли этнокомиксы по сюжетам самобытных ненецких, селькупских, а также хантыйских и мансийских сказок, которые были собраны со слов коренных жителей Крайнего Севера фольклористами Югры, Ямала, Тюменской области, а затем переведены на русский язык. Каждая сказка дополнена виртуальным разговорником, включающим учебно-методическим материал с правильным произношением слов на четырех языках. Большинство из собранных легенд ранее не издавались. AR-технологии, встроенные в проект, помогут в изучении национальных языков и оживят персонажей произведений.

Ненцы — коренной северный народ, проживающий в Красноярском крае преимущественно на полуострове Таймыр. По данным Росстата, численность ненцев в регионе не превышает 0,1%. Большая часть селькупов проживает в Туруханском районе края, и это еще более малочисленный народ. Согласно последней переписи численность народности составила 319 человек. Ненецкий язык, как и селькупский, классифицируются ЮНЕСКО как находящиеся под угрозой исчезновения. Проект МТС «Ожившие легенды Севера» направлен на сохранение и популяризацию языка, культуры и традиций ненцев, селькупов и других коренных народов Севера среди молодежи. В скором времени этнокомиксы МТС появятся в других библиотеках региона, в том числе, в Красноярской краевой детской библиотеке, сети детских библиотек имени Островского, в детских библиотеках Норильска (включая районы Талнах и Кайеркан) и поселка Снежногорск.

«Север Красноярского края — наша удивительная Арктика, — поражает не только природной мощью, но и культурным многообразием. По данным Всероссийской переписи населения, в нашем регионе проживают представители 100 коренных малочисленных народов, включая долган, эвенков, ненцев, кетов, нганасан, селькупов и др. С помощью цифровых решений МТС стремится оцифровывать культурное наследие для будущих поколений и молодежи — мы стремимся к тому, чтобы каждый смог познакомиться с уникальной культурой, историей и традициями нашего многонационального края», — отметил директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

«Этнокомикс «Ожившие легенды Севера» займет почетное место в отделе литературы на языках народов мира Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края, и каждый наш посетитель сможет изучить сказки северных народов из сборника. Книга станет отличным подспорьем в изучении фольклора, традиций и языка ненцев и селькупов, проживающих на севере региона. Наши фонды всегда рады принять такие современные и интерактивные решения, как этнокомикс, реализованный компанией МТС — с эффектами дополненной реальности, возможностью не только оживить персонажей с помощью смартфона, но и услышать ненецкую и селькупскую речь», — сказала директор Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края Татьяна Савельева.