МТС открыла доступ к большой языковой модели для написания компьютерного кода

Компания MWS AI (входит в MTC Web Services, ранее — MTS AI) выпустила открытого ИИ-ассистента для программистов — Kodify Nano, помогающего в написании кода. В основе ассистента лежит языковая модель с 1,5 млрд параметров, которую можно запустить даже на ноутбуке, чтобы протестировать базовые сценарии использования без дополнительных вложений. Об этом CNews сообщили представители MWS AI.

Kodify Nano поддерживает контекст до 32 тыс. токенов (примерно 16–25 тыс. строк кода в зависимости от языка) и 90 языков программирования, включая Python, Java, JavaScript, C# и Go. Ассистент умеет автоматически дополнять и улучшать код, писать тесты, создавать документацию, генерировать код по описанию, объяснять чужой код.

Модель основана на Qwen2.5-Coder, а для ее дообучения MWS AI использовала собственный датасет с большим объемом кода на разных языках.

Kodify Nano доступен для скачивания на сайте MWS AI и платформе Hugging Face, а также поставляется с плагином, совместимым с популярными редакторами и средами разработки. Его можно развернуть в закрытом контуре, что исключает риск утечки кода, адаптировать под конкретные задачи и дообучать на своих данных. Квантизированная версия модели требует всего 1 ГБ оперативной памяти.

«Эпоха цифровизации бизнеса завершается — начинается эра ИИ-трансформации. Переход компаний на генеративный ИИ требует наличия специалистов, которые умеют с ним работать. Чтобы помочь в подготовке кадров, мы открываем доступ к нашим моделям: это позволит профессионалам тестировать их на своих устройствах и выбирать подходящие инструменты. Кроме того, открытые модели стимулируют развитие команд, работающих над прикладными задачами: им не нужно тратить ресурсы на сбор данных для базовых функций — генерации идей, анализа текстов, классификации и суммаризации», — отметил генеральный директор MWS AI Денис Филиппов.

Открытые модели можно бесплатно использовать, модифицировать и распространять, что позволяет разработчикам адаптировать их под свои задачи, запускать на собственном оборудовании и создавать производные продукты без ограничений. В отличие от них, проприетарные модели, принадлежащие компаниям-разработчикам, требуют платной подписки или соблюдения жестких лицензионных условий. Компании используют открытые модели для локального развертывания, например, для тестирования ИИ в защищенной среде без передачи данных в облако. Разработчики настраивают такие модели под конкретные задачи. Исследователи изучают их архитектуру для совершенствования алгоритмов или создания новых решений.

Kodify Nano — вторая открытая модель компании. В ноябре 2024 г. MWS AI выпустила Cotype Nano — языковую модель для создания контента, анализа данных и поддержки клиентов. За полгода ее скачали более 10 тыс. раз.