Бизнес стал в 2,5 раза чаще закупать курсы по нейросетям для сотрудников

Аналитики электронной тендерной площадки «ТендерПро» зафиксировали рост спроса на обучение сотрудников работе с нейросетями. По подсчетам специалистов, за год интерес к таким курсам увеличился в 2,5 раза. Об этом CNews сообщили представители «ТендерПро».

Чаще всего компании обучают сотрудников использованию нейросетей для решения маркетинговых задач: написания текстов, работы с социальными сетями, а также настройки контекстной и таргетированной рекламы.

Основными заказчиками тендеров на обучение работе с нейросетями являются производственные предприятия (в 32,6 % случаев), ИТ-компании (в 17,4 %) и торговые организации (в 12,9 %).

Наибольшее количество тендеров на такие курсы приходится на: Москву (22,8 % от всех тендеров), Челябинскую область (10,2 %), Санкт-Петербург (6 %), Свердловскую область (4,5 %), Краснодарский край (4 %), Нижегородскую область (3,8 %), Ростовскую область (2,3 %), Новосибирскую область (2 %), Республику Башкортостан (1,4 %), Волгоградскую область (1,1 %).

«Всего за год владение нейросетями из дополнительной опции стало новой формой базовой грамотности для персонала. Это подтверждается тем, что компании стали чаще предъявлять к кандидатам требование уметь применять ИИ для оптимизации рабочих процессов. Также работодатели активнее обучают работе с ИИ уже действующих сотрудников. По нашим оценкам, число корпоративных торгов на курсы по нейросетям выросло за год в 2,5 раза», — сказала директор по развитию цифровых продуктов ООО «ТендерПро» Ольга Горчицына.