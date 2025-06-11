Автоматизация склада при производстве с помощью Axelot WMS: опыт HealthLab

Компания HealthLab, участник отечественного рынка клейких перевязочных материалов, внедрила Axelot WMS. Автоматизация позволила улучшить координацию склада с производством, а также снизить влияние человеческого фактора. Об этом CNews сообщили представители Axelot.

Продукция HealthLab входит в список товаров, которые с 2025 г. должны маркироваться КИЗами для контроля в системе «Честный знак». Без автоматизации складской логистики вести такой учет невозможно. Теперь ей в этом помогает система Axelot WMS.

Решение внедрено на складе HealthLab в Московской области, площадь которого составляет 4600 кв. м. Здесь хранится мелкоштучный товар и сырье для производства, всего порядка 1000 SKU.

Продукция на склад поступает по двум каналам – сырье от поставщиков и готовые товары из производства. Приемка возможна только при наличии плана поступления и осуществляется при помощи ТСД. Для отклонений любого типа предусмотрены заранее определенные сценарии обработки.

Отбор также выполняется по плану, выгруженному из корпоративной информационной системы (КИС). При отборе учитывается не только состав заказа, но и остаточные сроки годности по требованиям конкретных контрагентов. Отобранный товар поступает в зону упаковки.

Чтобы минимизировать влияние человеческого фактора и исключить зависимость от знаний отдельных работников о том, каким образом должны быть сформированы грузовые места для того или иного покупателя, специалисты Axelot реализовали функциональность, которая позволяет автоматически контролировать вложенность на рабочем месте упаковки. Система указывает, когда необходимо завершить упаковку грузового места при достижении требуемого состава вложения.

Отгрузка готовой продукции выполняется по рейсам. При постановке транспортного средства на ворота погрузки оператор WMS устанавливает документу статус «К выполнению», после чего система формирует задачи на перемещение отобранных по всем включенным в данный рейс заказам мест хранения к указанным воротам погрузки. Отгрузку регистрирует сотрудник с ТСД по факту перемещения каждой палеты в кузов.

Использование ТСД обеспечивает персонификацию результатов каждого действия. Система позволяет не просто управлять распределением заданий и отслеживать работу сотрудников, но и контролировать их производительность и использовать данные о выработке в качестве основы для повышения мотивации персонала.

Стабильный обмен данными между КИС и WMS обеспечивают интеграционный инструментарий Datareon Platform.

Благодаря Axelot WMS компания HealthLab смогла автоматизировать основные складские операции и повысить их точность – ключевые технологические процессы теперь максимально прозрачны. Реализован учет товаров по КИЗ для работы с системой «Честный знак», а также автоматизирован учет продукции по срокам годности.