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| Фото: Изображение от DC Studio на Freepik |

Конференция CNews «СУБД: технологии, миграция и администрирование» состоится 8 июля

CNews приглашает принять участие в конференции «СУБД: технологии, миграция и администрирование» 8 июля 2025 г.

8 июля 2025 г. CNews проведет конференцию «СУБД: технологии, миграция и администрирование».

С докладами выступят:

Дмитрий Васильев, эксперт разработки информационных систем группы PostgreSQL DBA, Ozon;
Максим Зиналь, руководитель технологической экспертизы YDB, СУБД «Яндекс»;
Михаил Кирпичев, ведущий инженер Центра технической поддержки, «Форс»;
Андрей Пауков, ведущий инженер Центра технической поддержки, «Форс».

Основные вопросы к обсуждению:

Российский рынок

  • Как развивается российский рынок СУБД?
  • Какую долю на нем занимают продукты иностранных вендоров и почему?
  • Какие решения предлагают российские вендоры?
  • Каковы плюсы и минусы использования Open Source продуктов?
  • Как мигрировать с Oracle/MS SQL на отечественную СУБД и не потерять данные?

Технологии

Проекты и решения

  • Внедряем СУБД: делимся опытом.
  • Миграция на отечественную СУБД: кейсы.
  • Ванильный Postgres — плюсы и минусы.
  • Как выбрать вендора и СУБД?
  • СУБД из облака.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 24 000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету:

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: zabrodina@itzconf.ru, Забродина Елена

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