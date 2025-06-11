Конференция CNews «СУБД: технологии, миграция и администрирование» состоится 8 июля

CNews приглашает принять участие в конференции «СУБД: технологии, миграция и администрирование» 8 июля 2025 г.

8 июля 2025 г. CNews проведет конференцию «СУБД: технологии, миграция и администрирование».

С докладами выступят:

Дмитрий Васильев, эксперт разработки информационных систем группы PostgreSQL DBA, Ozon;

Максим Зиналь, руководитель технологической экспертизы YDB, СУБД «Яндекс»;

Михаил Кирпичев, ведущий инженер Центра технической поддержки, «Форс»;

Андрей Пауков, ведущий инженер Центра технической поддержки, «Форс».



Основные вопросы к обсуждению:

Российский рынок

Как развивается российский рынок СУБД?

Какую долю на нем занимают продукты иностранных вендоров и почему?

Какие решения предлагают российские вендоры?

Каковы плюсы и минусы использования Open Source продуктов?

Как мигрировать с Oracle/MS SQL на отечественную СУБД и не потерять данные?

Технологии

Проекты и решения

Внедряем СУБД: делимся опытом.

Миграция на отечественную СУБД: кейсы.

Ванильный Postgres — плюсы и минусы.

Как выбрать вендора и СУБД?

СУБД из облака.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 24 000 руб.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету:

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: zabrodina@itzconf.ru, Забродина Елена