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Связь МТС пришла в 19 малых сельских населенных пунктов

МТС запустила сеть сотовой связи в 19 сельских территориях Ставрополья по программе «Устранение цифрового неравенства» в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Голосовой связью и мобильным интернетом МТС теперь могут пользоваться почти 5000 человек. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сеть заработала для жителей сел, хуторов, поселков и станиц в Андроповском, Буденновском, Георгиевском, Изобильненском, Красногвардейском, Курском, Левокумском, Новоалександровском, Петровском, Предгорном, Туркменском округах. Все населенные пункты — малые, в них проживает от 100 до 400 человек.

Самый небольшой населенный пункт, подключенный в рамках программы, — хутор Красная Балка в Изобильненском округе. Здесь, всего в 40 километров от краевого центра, живет около 100 человек. Теперь они имеют доступ к цифровым сервисам наравне с жителем города-полумиллионника.

Многие населенные пункты известны природными, археологическими и культурными достопримечательностями. Например, в Красной Балке расположен «Каменный хаос» — это образования ракушечника, которые тысячелетия назад залегали на дне Сарматского моря. В зоне покрытия хутора Смыков расположены несколько баз отдыха на Новотроицком водохранилище. Эти места востребованы для отдыха у жителей Ставрополья. Теперь они будут на связи, отправляясь на прогулку или пикник.

«Наличие связи и мобильного интернета в малых населенных пунктах и в местах отдыха жителей – это не только цифровой комфорт, но и важное условие для безопасности. Уверенное покрытие сети позволяет оперативно вызвать скорую, другие экстренные службы или просто позвать знакомых на помощь. Программа «Устранение цифрового неравенства», в которой участвуют операторы, позволяет приходить даже в такие небольшие населенные пункты и решать социальные задачи для населения», — сказал директор МТС в Ставропольском крае Святослав Кошурников.

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