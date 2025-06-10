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Multispace полностью интегрирована с ЕБС

ИТ-интегратор Pridex Technology завершил процесс перехода оператора сервисных офисов Multispace на новый формат биометрических систем, работающих согласно 572-ФЗ. Решение доступно резидентам Multispace Paveletskaya и Multispace Dinamo в Москве, а также Multispace Pravda в Санкт-Петербурге: с его помощью осуществляется вход в здание и внутренние помещения, доступ к системам хранения вещей и даже бронирование переговорных. Всего на платформе уже зарегистрировано более 2,5 тыс. биометрических профилей.

С момента вступления в силу 572-ФЗ работа с биометрией для бизнеса существенно изменилась: если раньше её сбор, обработка и хранение происходили внутри компаний, то теперь все данные находятся в государственной Единой биометрической системе (ЕБС). Чтобы иметь возможность взаимодействовать с ЕБС, необходимо соблюсти целый ряд требований, которые касаются как ИТ-инфраструктуры, так и параметров юридического лица. Решение от Pridex Technology прошло аккредитацию Минцифры и позволяет обрабатывать биометрическую информацию в полном соответствии с законодательством, обеспечивая высокий уровень информационной безопасности.

Как отмечают в Pridex, помимо действующих объектов биометрическая идентификация также будет базово поддерживаться во всех будущих проектах сети. В настоящее время Multispace активно расширяется: так, этим летом оператор откроет уже четвертую по счёту площадку в «Галерее Актёр» в самом центре Москвы; в 2026 г. планируется запуск ещё одного проекта в бизнес-центре Dubinin’Sky.

Алексей Курсин, управляющий партнер, директор по технологиям и цифровым решениям Pridex, сказал: «Мы видим, что с момента запуска платформы Pridex Technology количество пользователей стабильно растёт. Хотя использование биометрии в Multispace не является обязательным, большинство предпочитает именно такой способ взаимодействия с офисным пространством: например, в Multispace Paveletskaya, который был подключен первым, идентификацией по лицу пользуется уже более 80% резидентов. Это ещё раз подтверждает, что биометрические технологии являются не только более безопасным, но и гораздо более удобным инструментом подтверждения личности».

Елизавета Голышева, директор по стратегии и продажам Pridex Spaces (развивает сеть Multispace), сказала: «В офисах Multispace каждый элемент, начиная со входа в здание, работает на комфорт сотрудников, поэтому технологичность является неотъемлемой частью нашего предложения. Мы гордимся тем, что стали первой сетью сервисных офисов в стране, полностью внедрившей новый формат биометрических систем — это ещё один шаг к созданию по-настоящему современного, удобного и безопасного рабочего пространства для бизнеса».

Владислав Святик, заместитель генерального директора ЦБТ (оператор Единой биометрической системы), отметил: «Пространство Multispace — это пример эффективного использования биометрии в офисной среде. Ранее бизнес-центры внедряли биометрию для обеспечения доступа и учёта рабочего времени, не используя весь спектр возможностей сервиса. Теперь технология разворачивается на всём пространстве офиса и служит альтернативой малоудобным форм-факторам, таким как ключи и пароли. На примере проектов наших коллег из Pridex мы видим, что с биометрией офис становится современным, безопасным и максимально комфортным для арендаторов, сотрудников и гостей».

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