Россияне мстят Microsoft за санкции. Крупный клиент спустя 18 лет полностью отказался от ее сервисов в пользу российских аналогов

«Готэк» перевел свыше 1400 сотрудников на российские интернет-сервисы за авторством «Яндекса» вместо аналогичных решений Microsoft, которыми пользовался с 2007 г. Американская корпорация регулярно вводит новые санкции против россиян, чем отпугивает не только частных пользователей, которые в два счета могут отказаться от ее продуктов, но и крупные корпорации, для которых смена экосистемы – непростой шаг.

Microsoft, прощай

В России завершился крупномасштабный переход с интернет-сервисов американского софтверного гиганта Microsoft на аналогичные им отечественные решения. Процесс импортозамещения пережила компания «Готэк», отечественный производитель упаковки, сообщили CNews представители «Яндекс 360». Они добавили, что сервисы Microsoft работали в компании с 2007 г., то есть 18 лет

В качестве альтернативы американским решениям «Готэк» выбрала продукты, входящие в экосистему «Яндекс 360». На них было переведено более 1400 работников компании.

У «Готэк» было две основные причины отказа от продукции Microsoft, и первая заключалась в росте затрат на пользование ею. Вторая причина – это угроза отключения зарубежных сервисов. Как сообщал CNews, Microsoft весной 2024 г. начала выгонять российских бизнес-пользователей из своих облаков, да и в Git-сервисе GitHub, который Microsoft купила в июне 2018 г., россиян, особенно российские компании, с весны 2022 г. не очень рады видеть.

Что было, и что стало

В «Яндекс 360» сообщили CNews, что сервисы Microsoft работали в «Готэк» с 2007 г., то есть 18 лет. На вопрос редакции, о каких именно сервисах речь, в «Яндекс 360» ответили: «Почтовый сервер Exchange и виртуальный офис (Microsoft Office 365, Microsoft Teams) на новых площадках (Арамиль в Свердловской области, Переславль-Залесский в Ярославской области, Лебедянь в Липецкой области); на старых площадках (Железногорск в Курской области, Новомосковск в Тульской области, Санкт-Петербург в Ленинградской области) – почтовый сервер Exchange».

После перехода около полутора тысяч сотрудников «Готэк» отныне на ежедневной основе используют «Почту» (клиент электронной почты), «Мессенджер» (корпоративный сервис мгновенного обмена сообщениями и файлами), «Диск» (облачное хранилище») и другие цифровые инструменты «Яндекса», в том числе «Документы». Это заменитель Office 365 и заодно Google Docs, позволяющий совместно работать над документами в облачной среде.

Редакция CNews поинтересовалась, кто реализовывал сам процесс отказа от инфраструктуры Microsoft в пользу российской экосистемы. В «Яндекс 360» сообщили что за это отвечали специалисты отечественной компании «Софтлайн».

«Тестовый период занял около месяца, – сказали CNews представители «Яндекс 360». – Связано это с обучением персонала, систематизацией информации по тестируемому продукту и принятием решения по переходу. Переход на почту "Яндекс360", по всей группе "Готэк" был осуществлен в течение двух месяцев».

Выгода очевидна

По информации «Яндекс 360», отказ от веб-сервисов Microsoft позволил «Готэк» сэкономить немало денег. Выбор в пользу отечественной экосистемы вместо американской привел сокращению расходов на инфраструктуру почти на треть (на 29%) в годовом выражении.

На начальном, тестовом этапе, занявшем два месяца, это было не так заметно, потому что на тот момент сервисами «Яндекс 360» пользовались лишь 50 человек в компании. К моменту завершения перехода на сервисы «Яндекс 360» перешли все отделы «Готэк», включая бухгалтерию, отдел кадров и ИТ-отдел.

Компания продолжает интеграцию Яндекс 360 в свои бизнес-процессы. В ближайших планах – использование облачных инструментов для автоматизации документооборота и работы с производственными площадками.

Потому что нечего было поворачиваться спиной

Microsoft ушла из России в первых числах марта 2022 г., и на протяжении прошедших с того момента более трех лет она регулярно вводит санкции против россиян. Больше всего достается ее корпоративным клиентам.

За последние три года очень много компаний отказались от ее программных продуктов и веб-сервисов. Кто-то выбрал бесплатные решения с открытым исходным кодом, другие же предпочли российские разработки.

К последним относится, в том числе, «Почта России». В сентябре 2024 г. CNews писал о ее решении по полному отказу от Windows в пользу российского дистрибутива Linux семейства «Альт». Американская ОС подлежит удалению со 130 тыс. компьютеров «Почты России» по всей стране.

В октябре 2024 г. схожий переход задумал и «Уральский завод гражданской авиации». Он инициировал процесс отказа от американского почтового сервера Microsoft Exchange в пользу российского RuPost. Также завод решил перевести все свои компьютеры, а это несколько тысяч рабочих мест, на российскую ОС Astra Linux, предварительно удалив с них Windows.