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МТС подготовила сеть 4G в местах пляжного отдыха в Туве к летнему сезону

МТС подготовила оборудование 4G в местах массового отдыха у воды, которые вскоре откроются для посетителей. Отдыхающие, спасатели и представители местного бизнеса смогут оставаться на связи и пользоваться быстрым мобильным интернетом. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным Госкомитета по туризму Республики Тыва, в 2025 г. в регионе будут работать три оборудованных пляжа: на озере Азас в Тоджинском районе, в Национальном парке Тувы в Кызыле и на озере Чагытай в Тандинском районе. В 2024 г. МТС развернула сеть 4G на берегу Чагытая, а в 2023 г. – на соленых озерах Дус-Холь и Хадын, расположенных в этом же районе. По пути на озеро Азас скоростным мобильным интернетом можно воспользоваться в ближайшем населенном пункте, селе Адыр-Кежиг.

«Озера Чагытай, Дус-Холь, Азас – одни из самых популярных мест летнего отдыха в республике с высоким туристическим потенциалом. За последние годы здесь многое сделано: проведена электрификация, оборудованы пляжи, построены гостевые дома. Одна из важных составляющих комфортного и безопасного отдыха – стабильная связь и быстрый мобильный интернет. Сеть 4G на озерах Танды, на пляже Национального парке в Кызыле, а также – в Адыр-Кежиге, полностью готова к работе в высокий сезон. Отдыхающие могут оставаться на связи с близкими, проводить досуг за просмотром фильмов онлайн, пользоваться мобильным банком и так далее. В свою очередь бизнес, предоставляющий услуги на пляжах и турбазах, может использовать мобильный интернет для подключения платежных терминалов и других цифровых сервисов», – сказал директор МТС в Республике Тыва Экер Хертек.

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