CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС к летнему сезону добавила скорости LTE в Солнечном

МТС обновила сеть мобильной связи в микрорайоне Солнечный города Иркутска. В результате перевода частот 3G на более современный стандарт LTE скорость мобильного интернета увеличилась на четверть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС обновили сеть на территории всего Солнечного – в его новой и старой части. Скорость интернета выросла в жилых домах, в том числе в новых ЖК, и вблизи развлекательных и социальных объектов. Ускоренный LTE жители и гости Солнечного почувствовали в локации городского пляжа, около ледокола «Ангара», где сосредоточена инфраструктура для летнего отдыха горожан, на причале, откуда летом открывается навигация на Байкал, а также внутри учебных и медицинских заведений, спортивного комплекса «Байкал-Арена», бизнес-центров, отелей и других объектах.

«Солнечный – один из тех отдаленных микрорайонов Иркутска, где к летнему сезону становится больше посетителей – благодаря выходу к воде здесь организован интересный досуг для иркутян и гостей города. Сейчас почти у каждого жителя в ходу несколько электронных устройств, и при активном использовании онлайн-сервисов, особенно в часы пик, нагрузка на сеть увеличивается. Чтобы обеспечить стабильную работу, мы обновляем телеком-оборудование и увеличиваем скорость интернета, оптимизируя распределение частот в сетях 4G. С начала года мы уже увеличили скорость LTE в Ленинском округе, на Синюшиной горе, в микрорайонах Юбилейный, Первомайский, Дзержинске и других локациях», — сказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как криптовалюта в России стала средством коррупции

Власти хотят ввести уголовное наказание за мошенничество с использованием ИИ. Ожидаются сроки до 15 лет

Как работают цифровые инструменты в госсекторе: опыт Липецкой области

Серверы становятся слишком тяжелыми для современных ЦОДов. Впереди пересмотр архитектуры дата-центров

Алексей Клепиков, «МТС Финтех»: Чтобы обеспечить круглосуточное обслуживание, мы полностью импортозаместили иностранные системы

Бывшего гендиректора АО «ГЛОНАСС» посадили на четыре года

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Самые безопасные вентиляторы в 2025 году: выбор ZOOM

Как компания Dreame приближает будущее: от пылесосов для бассейнов до сверхскоростных двигателей

Самые легкие 14-дюймовые ноутбуки стоимостью до 50 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной
Показать еще