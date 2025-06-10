Мобильный интернет в районе аэропорта Грозного стал быстрее

Жители и многочисленные гости столицы Чеченской Республики теперь быстрее загружают приложения, видео и фото в своих смартфонах. «МегаФон» модернизировал телеком-оборудование рядом с Международным аэропортом Грозного им. А.А. Кадырова. В результате работ скорость передачи данных теперь достигает 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В начале июня 2025 г. технические специалисты «МегаФона» провели работы по повышению эффективности оборудования во всей северной части города. Изменения затронули не только воздушную гавань, но и жилые кварталы, частный сектор, торговые точки. После модернизации средняя скорость в сети LTE увеличилась на 10%.

Жители Грозного традиционно в лидерах Северо-Кавказского федерального округа по активности в Сети. В среднем с начала 2025 г. пользователи совместно расходовали здесь более 250 ТБ в месяц, что на 13% выше прошлогодних показателей. А самые «качающие» гости приезжали из Ставрополья и Москвы, причем на путешественников из столицы пришлось около 40% от общего объема интернет-трафика туристов.

«Как показывает big data, в первой половине 2025 г. наш регион посетили на 8% больше отдыхающих, чем в прошлом году. Количество туристов увеличивается, а вместе с тем и нагрузка на мобильную сеть. Отслеживая этот показатель, мы модернизируем объекты телеком-инфраструктуры и в аэропорту, и в районах вокзалов, и в курортных локациях. С начала года мобильный интернет стал быстрее на горнолыжных склонах Ведучи, в санаторной зоне Серноводского района республики, а также на озере Кезеной-Ам», — сказал директор «МегаФона» в Чечне Мурад Евлоев.