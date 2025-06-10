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МГФОМС завершил переход ИТ-сервисов на российскую платформу контейнеризации «Боцман»

Компании «Платформа Боцман» (входит в «Группу Астра») и Smart technologies объявили об успешном завершении масштабного проекта по переводу МГФОМС на российскую платформу контейнеризации «Боцман».

За пять месяцев специалисты Smart technologies выполнили полный цикл работ: от проектирования архитектуры до миграции информационных систем. Особое внимание уделялось вопросам информационной безопасности, соответствию требованиям закона о персональных данных и созданию отказоустойчивой инфраструктуры. В результате были успешно перенесены такие важные системы как модуль аналитики медицинских услуг, сервисы работы с данными застрахованных граждан и компоненты электронного документооборота.

Платформа «Боцман» была развернута на базе импортонезависимого территориально распределенного центра обработки данных (ИМТРЦОД), что обеспечило высокую доступность и отказоустойчивость сервисов. Интерес к разработке проявляют как региональные фонды медицинского страхования, так и органы исполнительной власти, что свидетельствует о растущем спросе на надежные отечественные ИТ-решения в государственном секторе.

«Контейнерная модель управления информационной системой — это уже не будущее, а стандартная практика для масштабных государственных структур. Мы рады, что платформа «Боцман» стала частью такого значимого проекта как модернизация ИТ-фундамента МГФОМС», — отметил Игорь Сорокин, коммерческий директор компании «Платформа Боцман».

«У нас была чёткая цель — создать подсистему управления контейнерной виртуализации в текущей ИТ-архитектуре заказчика, обеспечив надёжность, безопасность и независимость МГФОМС от зарубежных решений. И мы не только уложились в срок, но и решили ряд задач на опережение. За 5 месяцев мы спроектировали, внедрили, протестировали платформу контейнеризации и мигрировали в нее более пяти информационных систем — без сбоев и задержек. Это результат высокой слаженности работы и компетентности команды», — сказала Кристина Амирханян, директор департамента по работе с государственными структурами Smart technologies.

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