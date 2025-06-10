«К2Тех», Arenadata и Visiology запускают инициативу по технологическому суверенитету данных России

«К2Тех», Arenadata и Visiology запускают инициативу, направленную на формирование технологически суверенной инфраструктуры для управления данными — от перехода с устаревших систем до внедрения ИИ и аналитики. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

Согласно нацпроекту «Экономика данных», к 2030 г. ключевые отрасли экономики должны достичь цифровой зрелости за счет внедрения платформенных решений, больших данных, ИИ и машинного обучения. В связи с этим инициатива компаний «К2Тех», Arenadata и Visiology направлена на формирование комплексной безопасной инфраструктуры для работы с данными в условиях технологического суверенитета, а также на построение системы управления данными.

Компании договорились о совместном развитии data-инфраструктуры, включая обмен опытом, разработку методологий, тестирование решений и повышение совместимости технологий. Особое внимание в рамках проекта будет уделено переходу на комплексный подход в работе с данными.

Одним из этапов в рамках инициативы станет разработка карты решений Big Data — навигатора для бизнеса, призванного помочь компаниям выбирать оптимальные инструменты для миграции с legacy-систем и внедрения современных data-платформ.

«Сегодня бизнесу требуется не просто замена иностранного ПО, а полноценная экосистема, объединяющая экспертизу и технологии. Наша инициатива создана, чтобы помочь компаниям не только осуществить переход с устаревших систем, но и развернуть устойчивую data-платформу, соответствующую стратегическим задачам цифровой трансформации и отраслевым требованиям. Объединение экспертизы лидеров рынка обеспечит создание промышленных решений с подтвержденной масштабируемостью и готовностью к внедрению», – отметил Дмитрий Красников, руководитель направления Big Data и BI «К2Тех».

«Создание экосистемы больших данных — это эволюционный шаг для рынка. Объединяя технологические решения «К2Тех», аналитическую экспертизу Visiology и наши платформенные возможности, мы формируем инфраструктуру нового уровня — не просто замену legacy-систем, а основу для data-экономики. Ключевая ценность инициативы в том, что она обеспечивает не только технологический суверенитет, но и готовые промышленные сценарии для быстрого внедрения», — сказал Антон Мартынов, директор по работе с партнерами Arenadata.

«Когда речь идет о работе с большими данными, одной из основных затрат для заказчиков при внедрении соответствующих продуктов является их интеграция. Не менее сложно правильно выбрать и подрядчиков для решения этой задачи. Подписывая соглашение с Arenadata и «К2Тех», мы стремимся предложить заказчикам готовые тиражируемые и масштабируемые решения, которые помогут быстрее перейти к работе с данными, сэкономить массу средств и времени. Благодаря тому, что наши продукты уже показали отличные результаты в целом ряде проектов, консолидированный подход к созданию экосистемы больших данных позволит предложить рынку еще более эффективные решения», — сказал Иван Вахмянин, управляющий партнер Visiology.

По прогнозам экспертов «К2Тех», к концу 2025 г. число участников инициативы увеличится за счет присоединения новых технологических партнеров.