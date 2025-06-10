«Инферит ОС» представила новую версию операционной системы «МСВСфера»

«Инферит ОС» (ГК Softline) сообщила о выходе операционной системы «МСВСфера 9.6» с расширенной поддержкой российских технологий и улучшенной продуктивностью. Обновление актуально для всех редакций ОС: «МСВСфера АРМ» — для рабочих станций, «МСВСфера Сервер» — для серверов и для хостинг-провайдеров.

«Инферит ОС» (ГК Softline) — подразделение вендора оборудования и ПО для ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности «Инферит», специализирующееся на разработке и развитии российских операционных систем для бизнеса и государства.

ОС «МСВСфера 9» — флагманский продукт, является альтернативой зарубежным пользовательским ОС (Windows, macOS) и системам уровня Enterprise Linux (RHEL, CentOS). ОС семейства «МСВСфера» включены в реестр отечественного ПО, отдельные версии имеют сертификат ФСТЭК.

В версии «МСВСфера 9.6» внедрена возможность использования сертификатов ГОСТ для создания защищенных VPN-туннелей, что соответствует высоким требованиям безопасности, которые госкорпорации предъявляют к поставщикам.

Администратор имеет больше контроля над автоматическими обновлениями системы и может разрешать устанавливать только необходимые апдейты. В дополнение к существующим инструментам мониторинга уязвимостей добавлен сканер безопасности образов docker, который обеспечит надежный поиск угроз по образам контейнеров.

Для предотвращения утечек данных ОС «МСВСфера 9.6» оснащена инструментами контроля использования внешних USB-устройств, теперь реализовать запрет на их подключение стало намного легче. Маркировка документов водяными знаками при печати и использование сканера отпечатка пальца также повысят безопасность работы с информацией на рабочих местах.

Администратор теперь может самостоятельно подготовить загрузочный образ операционной системы, содержащий только необходимое ПО. На рабочее место система будет установлена уже со всеми необходимыми приложениями, и их не придется добавлять вручную. Функция особенно актуальна для организаций с большим ИТ-парком и разнопрофильными рабочими местами, где настройка нового рабочего ПК или переход на российскую операционную систему занимают много времени и требует большого штата администраторов.

Для редакции ОС «МСВСфера Сервер 9.6» доступны четыре установочных образа: серверный вариант, минимальная установка, сетевая установка и образ с полным набором пакетов из репозитория. При этом у администратора остается возможность создавать собственные образы под конкретные задачи.

Для увеличения производительности в версии 9.6 реализована возможность одновременной работы 4 пользователей за одним ПК с индивидуальными периферийными устройствами, что особенно актуально для организаций с небольшим ИТ-парком.

В ОС «МСВСфера 9.6» можно работать с «Яндекс.Диском» прямо из файлового менеджера, поиск файлов стал умнее — система ищет не только по названиям, но и внутри документов. Встроенные инструменты синтеза речи делают систему комфортной для людей с ограниченными возможностями.

«Выход “МСВСфера 9.6” — это важный шаг как для нашего продукта, так и для всего ИТ-рынка. Мы демонстрируем, что отечественная операционная система не просто существует, а активно развивается, адаптируется к текущим вызовам и закрывает ключевые потребности бизнеса и госсектора. Сегодня ОС «МСВСфера» — это полноценная экосистема: от мощных инструментов управления серверами и виртуализацией до удобной и безопасной ОС для повседневной работы в офисе. Мы уверены, что обновленная версия станет надежной основой для цифровой трансформации частных компаний и госучреждений», — отметила Ирина Назаренко, директор «Инферит ОС».