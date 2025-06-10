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«Газпромнефть-Снабжение» развивает цифровые решения для повышения эффективности логистики ​

«Газпромнефть-Снабжение» внедрило цифровую систему для оформления, подписания и хранения электронных транспортных накладных. В роли интегратора выступил сервис «Логистика» от «Контура». Решение обеспечивает работу с логистической документацией — от ее формирования до обмена с другими участниками процесса. Благодаря проведенным изменениям скорость документооборота увеличилась на 70%. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Проект реализован в рамках цифровой трансформации логистических процессов. Его цель — повысить прозрачность, обеспечить сквозной контроль за цепочкой поставок и снизить долю ручных операций.

Для запуска системы в операционную деятельность более 300 сотрудников прошли обучение. Сегодня решение используют сотрудники на всех складских площадках. На базе «Логистики» также был создан интерфейс, адаптированный под бизнес-процессы «Газпромнефть-Снабжения».

Ирина Иванова, начальник отдела методологии логистики «Газпромнефть-Снабжения»: «Разработка и внедрение цифрового решения проходили поэтапно. На старте электронные транспортные накладные формировались в корпоративной системе и передавались на внешний сервис «Логистика». В дальнейшем функционал был полностью интегрирован в нашу ИТ-инфраструктуру. Так мы сформировали целостное решение, которое охватывает весь цикл документооборота электронных транспортных накладных и учитывает реальные потребности операционных команд. Успешный результат подтверждает, что внутри компании есть зрелая методологическая база, и мы готовы масштабировать наш опыт на другие компании, полностью учитывая специфику их деятельности».

Павел Коптелов, эксперт сервиса «Логистика», «СКБ Контур»: «Партнерство с «Газпромнефть-Снабжением» стало примером системного подхода к совершенствованию логистических процессов на уровне крупнейших промышленных компаний. Масштаб проекта и вовлеченность всех участников позволили выстроить устойчивую архитектуру электронного документооборота. Мы видим, как интеграция цифровых решений дает реальный эффект: сокращается время на оформление, растет точность учета, улучшается взаимодействие между участниками процесса. Такой формат взаимодействия задает ориентир для всего отраслевого рынка и подтверждает, что технологические решения могут эффективно поддерживать стратегические бизнес-процессы».

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