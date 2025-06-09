В аэропорту «Байкал» стал доступен интернет до 100 Мбит/с

Скорость интернета до 100 Мбит/с и стабильную мобильную связь получили посетители нового терминала аэропорта «Байкал» в Улан-Удэ. К началу летнего отпускного сезона инженеры «МегаФона» поставили на территории воздушной гавани дополнительную базовую станцию, которая значительно улучшила телеком-сеть. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новое оборудование, которое поддерживает стандарты 2G и 4G, расширило существующее покрытие в аэропорту и обеспечило стабильной связью и мобильным интернетом всю территорию нового терминала. Техническое решение позволяет без ограничений и зависаний выходить в Сеть и совершать звонки как пассажирам и их сопровождающим, так и работникам в зонах регистрации, ожидания, выдаче багажа, пунктах вылета и прилета, служебных помещениях и на привокзальной площади.

Пассажирам стало комфортнее коротать время, листая соцсети или смотря видео, загружать фильмы, музыку и книги на смартфон, а после прилета вызывать такси и звонить близким. Высокие скорости мобильного интернета помогают сотрудникам аэропорта решать рабочие задачи из любой точки комплекса, например, связываться с коллегами по телефону даже по видео или отправлять им необходимые файлы. В аэровокзале также работает технология голосовых вызовов VoLTE, которая отличается возможностью не прерывать интернет-сессию во время разговора.

«Предоставление абонентам качественных телекоммуникационных услуг в социально значимых местах с большим скоплением людей – наша одна из приоритетных задач. Ранее в новом терминале аэропорта «Байкал» связь и интернет обеспечивались через временное решение, сейчас же мы подключили базовую станцию в самом здании на постоянной основе. Это в свою очередь увеличило скорости передачи данных: согласно замерам, средняя скорость составляет 40 Мбит/с, а максимальная – 100 Мбит/с», – сказала директор «МегаФона» в Бурятии Олеся Степанова.

Новый терминал внутренних авиалиний открыли в Улан-Удэ в ноябре 2024 г. Здание построили на подобии буддийской пагоды, в основе дизайна национальный стиль, совмещенный с современными технологиями. Благодаря дополнительному терминалу пропускная способность воздушного порта «Байкал» увеличилась в два раза. Ежедневно с новой базовой станцией посетители аэропорта в среднем загружают более 62 ГБ данных и проговаривают по телефону 130 часов.