CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

В аэропорту «Байкал» стал доступен интернет до 100 Мбит/с

Скорость интернета до 100 Мбит/с и стабильную мобильную связь получили посетители нового терминала аэропорта «Байкал» в Улан-Удэ. К началу летнего отпускного сезона инженеры «МегаФона» поставили на территории воздушной гавани дополнительную базовую станцию, которая значительно улучшила телеком-сеть. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новое оборудование, которое поддерживает стандарты 2G и 4G, расширило существующее покрытие в аэропорту и обеспечило стабильной связью и мобильным интернетом всю территорию нового терминала. Техническое решение позволяет без ограничений и зависаний выходить в Сеть и совершать звонки как пассажирам и их сопровождающим, так и работникам в зонах регистрации, ожидания, выдаче багажа, пунктах вылета и прилета, служебных помещениях и на привокзальной площади.

Пассажирам стало комфортнее коротать время, листая соцсети или смотря видео, загружать фильмы, музыку и книги на смартфон, а после прилета вызывать такси и звонить близким. Высокие скорости мобильного интернета помогают сотрудникам аэропорта решать рабочие задачи из любой точки комплекса, например, связываться с коллегами по телефону даже по видео или отправлять им необходимые файлы. В аэровокзале также работает технология голосовых вызовов VoLTE, которая отличается возможностью не прерывать интернет-сессию во время разговора.

«Предоставление абонентам качественных телекоммуникационных услуг в социально значимых местах с большим скоплением людей – наша одна из приоритетных задач. Ранее в новом терминале аэропорта «Байкал» связь и интернет обеспечивались через временное решение, сейчас же мы подключили базовую станцию в самом здании на постоянной основе. Это в свою очередь увеличило скорости передачи данных: согласно замерам, средняя скорость составляет 40 Мбит/с, а максимальная – 100 Мбит/с», – сказала директор «МегаФона» в Бурятии Олеся Степанова.

Новый терминал внутренних авиалиний открыли в Улан-Удэ в ноябре 2024 г. Здание построили на подобии буддийской пагоды, в основе дизайна национальный стиль, совмещенный с современными технологиями. Благодаря дополнительному терминалу пропускная способность воздушного порта «Байкал» увеличилась в два раза. Ежедневно с новой базовой станцией посетители аэропорта в среднем загружают более 62 ГБ данных и проговаривают по телефону 130 часов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Николай Савушкин, «Яндекс»: Рекомендательные системы моделируют поведение людей

США взялись менять системы управления самолетами. Многие из них непрерывно эксплуатировались 60 лет

Прайс на автопилоте: как крупный застройщик выстроил ценообразование с помощью ИИ

Найдена хакерская группировка, которая атакует российские предприятия и вузы исключительно по ночам

«Облачный» язык бизнеса: 8 терминов, о которых должен знать каждый руководитель

Российский производитель базовых станций 4G закупит отечественные чипы на миллиарды рублей

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Самые легкие 14-дюймовые ноутбуки стоимостью до 50 000 рублей: хиты продаж

Лучшие умные часы для занятий спортом: выбор ZOOM

Обзор кронштейнов DIGMA D-MM101 и DIGMA D-MM202D для мониторов: экономим рабочее пространство

Показать еще

Наука

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной
Показать еще