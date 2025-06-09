Sitronics KT внедрила автоматизированный контроль размещения рекламы в муниципалитете Ленобласти

ИТ-компания Sitronics KT внедрила систему мониторинга и фиксации нанесения несанкционированных надписей, рекламы и граффити на различные объекты городской инфраструктуры в одном из муниципалитетов Ленинградской области.

В цифровой платформе управления территорией (ЦПУТ) разработки компании Sitronics KT (входит в Sitronics Group) появился новый модуль. С помощью искусственного интеллекта он обеспечивает мониторинг и фиксацию фактов нанесения несанкционированной рекламы, а также надписей, граффити на различных объектах городской инфраструктуры, включая фасады зданий и остановки общественного транспорта. Система направлена на оперативное выявление случаев вандализма и предоставление данных для последующей реакции властей, коммунальных служб или правоохранительных органов.

Модуль интегрируется с цифровой платформой управления территорией (ЦПУТ), являющейся своего рода ситуационным центром и единой информационной системой главы муниципалитета. ЦПУТ автоматизирует сбор и аналитику данных для оперативного принятия управленческих решений из разных источников по направлениям, важным для территории и ее главы. Такими источниками могут быть обращения граждан с помощью электронной приемной в виде чат-бота, модули контроля уличной дорожной сети и городской инфраструктуры на основе ИИ, а также Единая диспетчерская служба района. В зависимости от поставленных задач руководством, система в целом анализирует реализацию региональных и госпрограмм, освоение бюджетных средств, ситуацию в сферах здравоохранения, строительства, на объектах ТЭК, ЖКХ, городского хозяйства и улично-дорожной сети.

Данные для платформы, связанные с фиксацией несанкционированного нанесения надписей, собираются как с уличных камер, так и с камер на дорожной технике. С помощью алгоритмов машинного обучения и анализа данных администрация муниципалитета получает готовую аналитику для принятия мер. Решение предусматривает как фиксацию инцидента, так и передачу информации о нем в соответствующие службы.

«Проблема мониторинга и фиксации фактов несанкционированного нанесения надписей, рекламы и граффити на объекты городской инфраструктуры является актуальной для многих городов. Решение поможет муниципалитетам значительно сократить количество актов вандализма, улучшить внешний вид городских пространств и повысить уровень комфорта для жителей», – сказал директор по информационным системам Sitronics KT Алексей Рябов.