«СберТех» и «Мастерская Цифровых Решений» предложат цифровые сервисы для управления инвестпроектами в энергетике

Российские разработчики «СберТех» и «Мастерская Цифровых Решений» (МЦР) заключили соглашение о технологическом партнерстве, направленное на развитие цифровых сервисов в области управления инвестиционными программами в энергетической отрасли. Партнерство предполагает использование продуктов цифровой платформы Platform V для разработки функциональных сервисов, обеспечивающих полный цикл управления инвестиционными проектами — от планирования и согласования до мониторинга исполнения и формирования отчетности. Об этом CNews сообщили представители «СберТеха».

Технические требования к реализации решений на базе Platform V будут синхронизированы с проектом «Домен Энергетика», который создан Минэнерго России с участием отраслевых экспертов в рамках цифровой трансформации топливно-энергетического комплекса. Особое внимание будет уделено требованиям к архитектуре приложений, модели и структуре данных, а также информационной безопасности. Это позволит повысить прозрачность всех этапов инвестиционного процесса и создать единую цифровую экосистему для управления проектами.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «Партнерство с МЦР позволит предложить энергетической отрасли функциональные и импортонезависимые решения для управления инвестиционными программами. Продукты Platform V подходят для задач импортозамещения, соответствуют стандартам корпоративной безопасности, производительности и надежности. Уверен, сотрудничество с МЦР позволит обеспечить российскую энергетику надежными технологиями в области цифрового управления».

Алексей Голиков, генеральный директор МЦР: «Компания МЦР располагает актуальной методологией, экспертизой и успешным опытом внедрения решений для управления инвестиционной деятельностью субъектов регулируемых отраслей экономики, прежде всего электроэнергетики. Используя современные программные продукты, предложенные компанией «СберТех», мы создаем новые инструменты, которые помогут предприятиям и государственным органам эффективно планировать и контролировать долгосрочные инвестиции. Общий объем таких инвестиций превышает 6 трлн рублей, а планы разрабатываются на срок от пяти лет. Управление таким большим инвестиционным пакетом — важная задача для обеспечения энергетической безопасности и технологического суверенитета России».

Platform V — цифровая платформа «СберТеха» для создания бизнес-сервисов и промышленных приложений любого масштаба и сложности. Она включает в себя более 90 программных продуктов и инструментов из разных технологических областей. Среди них: серверная операционная система, решения для хранения и работы с данными, инструменты для эффективной ИТ-разработки, сервисы кибербезопасности, решения для интеграции, low-code инструменты, прикладные продукты. Все они помогают компаниям достичь технологической независимости на уровне программного обеспечения.