Розничная сеть «О'Кей» и интегратор GlowByte совместно разработали методологию регулярного ценообразования

Розничная сеть «О'Кей» совместно с ИТ-партнером GlowByte реализовала комплексный проект по разработке и пилотированию методологии регулярного ценообразования. Новый подход позволил ретейлеру перейти к высокоэффективной модели системного ценообразования, учитывающей все аспекты и задачи бизнеса. Это стало возможным благодаря разработке ценовой стратегии, внедрению аналитических сервисов, автоматизации и стандартизации правил ценообразования. Об этом CNews сообщили представители GlowByte.

В основе проекта лежит методология, которая учитывает актуальные тренды – стратегии EDLP (Everyday Low Price) и EDPP (Everyday Promo Price). На основе методологии с помощью Python реализованы аналитические сервисы, которые готовят все необходимые данные для расчета цен (KVI, кластеризация магазинов, подготовка данных конъюнктуры рынка). Автоматизация расчета регулярных цен по методологии осуществляется с помощью системы динамического ценообразования Imprice – специализированного коробочного решения.

Пилотный проект географически охватил филиалы сети в Санкт-Петербурге, в настоящий момент решение поэтапно масштабируется на всю сеть.

Тимофей Шульгин, директор по промо и ценообразованию, «О'Кей»: «Мир меняется – меняются и цены. Современные покупатели становятся все более требовательными и информированными. Они легко сравнивают цены разных продавцов, ищут акции и специальные предложения. Для привлечения такой аудитории необходимо быстро реагировать на изменение спроса, предлагая гибкую систему скидок и акций. Данные предпосылки делают внедрение динамического ценообразования необходимым условием успешного функционирования компании. Этот подход обеспечивает конкурентные преимущества, улучшение финансовых показателей и адаптацию к меняющимся условиям рынка. Благодаря сотрудничеству с GlowByte и внедрению решения Imprice мы не просто получили современную методологию и автоматизированный инструмент, а перешли на качественно новый уровень управления ценами. Уже на этапе пилота мы видим качественные улучшения в управляемости и системности ценообразования и с оптимизмом смотрим на масштабирование этого решения».

Алексей Чванов, бизнес-архитектор GlowByte: «Этот проект для «О'Кей» – яркий пример того, как глубокая методологическая проработка в сочетании с передовыми аналитическими сервисами и специализированной платформой автоматизации может кардинально трансформировать такой критически важный процесс, как регулярное ценообразование. Мы гордимся тем, что смогли предложить по-настоящему комплексное решение под ключ, которое не только автоматизирует расчет цен, но и закладывает основу для системного управления ценовой политикой с учетом современных стратегий. Успешный первый этап пилота подтверждает правильность выбранного подхода, и мы рады продолжить развитие этого значимого проекта вместе с командой профессионалов “О'Кей”».