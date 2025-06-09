Российский производитель базовых станций 4G закупит отечественные чипы на миллиарды рублей

«Иртея», отечественный производитель базовых станций для сетей 4G, подписала с «Микроном» на три года контракт на 400 млн руб. на поставку микросхем. Общая сумма планируемых в ближайшее время форвардных контрактов должна составить до двух млрд руб.



Контракт на поставку микросхем для БС

Производитель сетевого оборудования «Иртея» подписал с «Микроном» первый форвардный контракт на три года на поставку микросхем для базовых станций (БС). Сумма договора — 400 млн руб. В ближайшем будущем «Иртея» планирует заключить еще три-пять таких контрактов на поставки электронно-компонентной базы (ЭКБ) на общую сумму до двух млрд руб., выяснили «Ведомости».

«Сейчас мы предложили "Иртее" 10 микросхем, будем предлагать новые изделия по мере их выпуска», — сказала гендиректор «Микрона» Гульнара Хасьянова.

«Иртея» – крупный производитель базовых станций, на 50% принадлежит МТС, фокусируется на решениях для сетей четвертого поколения (4G). Нвую БС для сетей пятого поколения (5G) компания презентовала в начале июня 2025 г.



«Микрон» входит в группу компаний «Элемент» и, как указано на его сайте, единственный в России осуществляет серийное производство микроэлектроники с топологией до 90 нм. Компания производит более 800 типономиналов продукции, включая интегральные схемы для автоэлектроники, интернета вещей, жестких условий эксплуатации, защищенных носителей данных, идентификационных, платежных и транспортных документов и пр.

Тренд на форвардные контракты

Если рынок для производителей телекомоборудования уже создан, то для производителей ЭКБ только формируется, пояснила Хасьянова. По ее словам, задача форвардного контракта — унификация требований, ведь чем меньше серия, тем сложнее конкурировать по цене из-за небольшого объема выпуска.

«Микрон» «Микрон» будет поставлять « Иртее » 10 типов микросхем

«Иртея» будет использовать прежде всего микросхемы, которые позволяют управлять питанием и антеннами линий связи, дают возможность функционировать контроллеру для запуска цифрового модуля БС, для замены американских, китайских и европейских изделий, рассказал гендиректор «Иртеи» Дмитрий Лаконцев. В декабре 2024 г. он заявлял, что компания уже использует российскую микросхему «Микрона» — «Амур».

«Микрон» пока не может предложить рынку центральные процессоры, но выпускает ряд вспомогательных микросхем, которые могут быть востребованы в производстве БС, пояснил независимый аналитик, автор Telegram-канала RUSmicro Алексей Бойко. Он полагает, что «КНС групп» (бренд Yadro) последует за «Иртеей» в заключении форвардных контрактов.

Вице-президент GS Group по развитию производства Федор Боярков назвал сквозные форвардные контракты позитивным трендом в отрасли, позволяющим всей вертикали поставщиков реализовать долгосрочное планирование объемов поставок и производства электронной и микроэлектронной продукции.

В апреле 2025 г. компания «Искра Технологии» сообщила CNews о подписании с «Микроном» форвардного контракта на поставку интегральных микросхем для телекоммуникационных решений по фиксированной цене на три года. Тогда же «Микрон» и разработчик цифровых технологий для корпоративных коммуникаций САТЕЛ заключили форвардный договор на поставку электронных компонентов для телекоммуникационных решений сроком до 2028 г.

Импортозамещение в телеком-отрасли

Скорее всего, «Иртея» сможет учитывать микросхемы «Микрона» как часть отечественной компонентной базы в общем балльном рейтинге, который используется для оценки степени локализации, считает директор холдинга по контрактной разработке электроники SND Global Ольга Квашенкина.

Основными поставщиками телеком-оборудования в Россию до 2022 г. были финская Nokia, китайская Huawei и шведская Ericsson. С 2028 г. российским операторам будет запрещено использовать иностранное оборудование для строительства своих сетей. Отечественное «железо», по плану, должно начать массово вводиться в эксплуатацию в 2025 г.

«Иртея» рассчитывала наладить ежегодное производство 5–10 тыс. базовых станций связи к 2025 г., как писал CNews в декабре 2023 г. В 2023-2024 г. компания получила три млрд руб. из бюджета и от акционеров по дорожной карте «Современные и перспективные сети мобильной связи».

В марте 2025 г. стало известно, что «Микрон» заложил более сотни единиц производственного и прочего оборудования для расширения мощностей и запуска новых производственных площадок. Среди других отечественных производителей компонентов для телекома Бойко перечислил «Силовой ключ», НИИМА «Прогресс», научно-исследовательский институт электронной техники НИИЭТ, «Телеком и микроэлектроник индастриз» (ТМИ), «Миландр».