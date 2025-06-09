Производитель соков «Санфрут» повысил прозрачность управления с помощью «1С:ERP»

Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» завершил проект внедрения системы «1С:ERP Управление предприятием 2.5» для компании «Санфрут».

Компания «Санфрут» является производителем соков, нектаров и напитков под брендами Dario Wellness Neo, «Красавчик», «Фруктовый остров» и «Правило вкуса».

Внедрение позволило ускорить получение аналитических данных, автоматизировать ключевые бизнес-процессы и минимизировать ручной труд.

«Мы не просто перевели «Санфрут» с устаревшей «1С:УПП» на современную «1С:ERP 2.5» — мы создали единую цифровую платформу, которая объединила все ключевые процессы: от планирования производства и маркетинга до Финансового результата. Особенно горжусь тем, что несмотря на географическую удаленность с командой был налажен контакт и ребята всегда были на связи, особо сложной задачей стала автоматизация планирования производства, которая позволила полностью отказаться от огромных файлов Excel, которое годами тормозило развитие компании. Теперь руководство получает аналитику в режиме реального времени, а сотрудники — удобные инструменты для работы. Это не просто внедрение системы, а фундамент для будущего роста компании», – сказала руководитель проектной команды компании «Первый Бит», Санкт-Петербург – центр корпоративных клиентов Наталия Рипинская.

До перехода на «1С:ERP» в «Санфрут» использовали программу «1С:Управление производственным предприятием» со множеством ручных операций, что затягивало рабочие процессы. Планирование продаж, производства и закупок велось в Excel, что приводило не только к временным затратам, но и к ошибкам. Учет сырья на складах был частично автоматизирован, а передача данных между системами (WMS, СМА, «1С») требовала ручных корректировок. Финансовый учет также был усложнен: не было единого механизма контроля лимитов бюджета, а согласование платежей проходило вне системы.

Руководство компанией приняло решение обратиться к интегратору, имеющему многолетний опыт успешной работы на рынке предоставления услуг по автоматизации бизнеса – компании «Первый Бит».

В новой системе «1С:ERP» были переработаны справочники контрагентов и номенклатуры, что упростило аналитику и контроль задолженностей.

Автоматизировано планирование продаж, производства и закупок — теперь данные загружаются из Excel, а расчеты выполняются автоматически. Разработаны рабочие места для планирования, включая АРМ «Планирование производства», где формируются планы на основе остатков и потребностей.

Для складов без WMS внедрена ордерная схема учета, что исключило расхождения при передаче сырья в цех. Настроен обмен с WMS, включая автоматическое создание документов на возвраты.

Встроена подсистема управления маркетинговыми активностями (СМА), внедрение которой устранило ошибки обмена данных. В казначействе появился контроль лимитов по ЦФО и автоматическое согласование платежей.

«Переход на «1С:ERP» позволит нам выстроить основные бизнес-процессы в единой информационной среде. Сейчас мы сосредоточены на адаптации сотрудников и освоении системы. Это первый шаг, который в будущем откроет возможности для автоматизации и более глубокого анализа данных», – сказал начальник службы логистики, руководитель проекта «Санфрут» Александр Олейников.

С января 2025 г. система находится в промышленной эксплуатации.

Теперь «Санфрут» формирует налоговую отчетность напрямую из «1С:ERP, а также получает план-факт по анализу себестоимости продукции. Устранены функциональные разрывы, а процессы, ранее требующие ручного ввода, выполняются автоматически.

Внедрение «1С:ERP» силами ИТ-интегратора «Первый Бит» стало для «Санфрут» шагом к цифровой трансформации, позволившим повысить конкурентоспособность и прозрачность управления.