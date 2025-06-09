CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

Производитель соков «Санфрут» повысил прозрачность управления с помощью «1С:ERP»

Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» завершил проект внедрения системы «1С:ERP Управление предприятием 2.5» для компании «Санфрут».

Компания «Санфрут» является производителем соков, нектаров и напитков под брендами Dario Wellness Neo, «Красавчик», «Фруктовый остров» и «Правило вкуса».

Внедрение позволило ускорить получение аналитических данных, автоматизировать ключевые бизнес-процессы и минимизировать ручной труд.

«Мы не просто перевели «Санфрут» с устаревшей «1С:УПП» на современную «1С:ERP 2.5» — мы создали единую цифровую платформу, которая объединила все ключевые процессы: от планирования производства и маркетинга до Финансового результата. Особенно горжусь тем, что несмотря на географическую удаленность с командой был налажен контакт и ребята всегда были на связи, особо сложной задачей стала автоматизация планирования производства, которая позволила полностью отказаться от огромных файлов Excel, которое годами тормозило развитие компании. Теперь руководство получает аналитику в режиме реального времени, а сотрудники — удобные инструменты для работы. Это не просто внедрение системы, а фундамент для будущего роста компании», – сказала руководитель проектной команды компании «Первый Бит», Санкт-Петербург – центр корпоративных клиентов Наталия Рипинская.

До перехода на «1С:ERP» в «Санфрут» использовали программу «1С:Управление производственным предприятием» со множеством ручных операций, что затягивало рабочие процессы. Планирование продаж, производства и закупок велось в Excel, что приводило не только к временным затратам, но и к ошибкам. Учет сырья на складах был частично автоматизирован, а передача данных между системами (WMS, СМА, «») требовала ручных корректировок. Финансовый учет также был усложнен: не было единого механизма контроля лимитов бюджета, а согласование платежей проходило вне системы.

Руководство компанией приняло решение обратиться к интегратору, имеющему многолетний опыт успешной работы на рынке предоставления услуг по автоматизации бизнеса – компании «Первый Бит».

В новой системе «1С:ERP» были переработаны справочники контрагентов и номенклатуры, что упростило аналитику и контроль задолженностей.

Автоматизировано планирование продаж, производства и закупок — теперь данные загружаются из Excel, а расчеты выполняются автоматически. Разработаны рабочие места для планирования, включая АРМ «Планирование производства», где формируются планы на основе остатков и потребностей.

Для складов без WMS внедрена ордерная схема учета, что исключило расхождения при передаче сырья в цех. Настроен обмен с WMS, включая автоматическое создание документов на возвраты.

Встроена подсистема управления маркетинговыми активностями (СМА), внедрение которой устранило ошибки обмена данных. В казначействе появился контроль лимитов по ЦФО и автоматическое согласование платежей.

«Переход на «1С:ERP» позволит нам выстроить основные бизнес-процессы в единой информационной среде. Сейчас мы сосредоточены на адаптации сотрудников и освоении системы. Это первый шаг, который в будущем откроет возможности для автоматизации и более глубокого анализа данных», – сказал начальник службы логистики, руководитель проекта «Санфрут» Александр Олейников.

С января 2025 г. система находится в промышленной эксплуатации.

Теперь «Санфрут» формирует налоговую отчетность напрямую из «1С:ERP, а также получает план-факт по анализу себестоимости продукции. Устранены функциональные разрывы, а процессы, ранее требующие ручного ввода, выполняются автоматически.

Внедрение «1С:ERP» силами ИТ-интегратора «Первый Бит» стало для «Санфрут» шагом к цифровой трансформации, позволившим повысить конкурентоспособность и прозрачность управления.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Разработчик ПО для аналитики поделился кейсами в «Росатоме», «Еврохиме» и НЛМК

США взялись менять системы управления самолетами. Многие из них непрерывно эксплуатировались 60 лет

Алексей Клепиков, «МТС Финтех»: Чтобы обеспечить круглосуточное обслуживание, мы полностью импортозаместили иностранные системы

Найдена хакерская группировка, которая атакует российские предприятия и вузы исключительно по ночам

Исследование: как генИИ помогает улучшить клиентский сервис

Российский производитель базовых станций 4G закупит отечественные чипы на миллиарды рублей

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Самые легкие 14-дюймовые ноутбуки стоимостью до 50 000 рублей: хиты продаж

Лучшие умные часы для занятий спортом: выбор ZOOM

Обзор кронштейнов DIGMA D-MM101 и DIGMA D-MM202D для мониторов: экономим рабочее пространство

Показать еще

Наука

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной
Показать еще