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«Эксперт Опинион» запустит в 2025 г. «пилотного» ИИ-ассистента для кардиологов в нескольких клиниках Москвы и Санкт-Петербурга

Компания «Эксперт Опинион» (резидент Технопарка Санкт-Петербурга), занимающаяся ИИ-разработками для медицины, планирует начать до конца 2025 г. реализацию пилотного проекта по внедрению в больницах системы на базе искусственного интеллекта Expert Opinion AI, рассказал руководитель компании, кардиохирург, кандидат медицинских наук, доцент Санкт-Петербургского государственного университет Глеб Ким. Об этом CNews сообщили представители Университетского консорциума исследователей больших данных.

Expert Opinion AI представляет собой экспертную медицинскую ИИ-платформу для врачей, работающих в кардиохирургии и кардиологии. В отличие от существующих российских и зарубежных аналогов, она выполняет полный анализ аорты, что позволяет медикам сократить время от постановки диагноза до начала лечения. Это особенно важно при расслоении или разрыве аорты пациентов, когда у врачей есть так называемый «золотой час», чтобы принять решение. Систему разрабатывает многопрофильная команда во главе с кардиохирургом Глебом Кимом.

«Мы готовимся запустить «пилот» до конца года в клиниках, где выполняются операции на сердце и сосудах открыто и эндоваскулярно. Это специализированные клиники в Москве и Санкт-Петербурге, специалисты которых имеют большой опытов в лечении патологии аорты и аортального клапана. Они — эксперты не только в лечении, но и диагностике патологических изменений. Суть «пилотов»: сравнение результатов анализов, сделанных с использованием Expert Opinion AI и без, оценка точности и скорости нашей системы, а также оценка рекомендаций, которые дает ИИ-помощник на основе анализа», — сказал Глеб Ким.

Он добавил, что в настоящее время ведутся переговоры с несколькими медицинскими учреждениями Москвы и Санкт-Петербурга об участии в пилотном проекте.

Система разработана, в первую очередь, для повышения точности и ускорения процесса диагностики заболеваний сердца и сосудов. Это помощь кардиохирургам и кардиологам в экстренной ситуации, при необходимости сбора срочного консилиума, а также молодым врачам в удаленных регионах России при отсутствии доступных экспертов.

«При наличии пациентов с пограничными изменениями кардиологам требуется помощь эксперта, то есть нужен консилиум. Примем во внимание также то, что на одного врача, выполняющего КТ или ЭхоКГ, приходится большое количество исследований, поэтому заключения с описанием делают долго. Таким образом можно выделить несколько проблем в кардиологии: дефицит специалистов в стране в целом, отсутствие достаточного количества экспертов, неточности в диагностике и планировании операций. Помочь врачам с учетом всего вышесказанного сможет наша разработка: она ускоряет процесс диагностики в разы, при этом обладает высокой точностью», — сказал Глеб Ким.

Точность диагностики Expert Opinion AI равна 95%. ИИ-помощник создает отчеты, описания КТ и ЭхоКГ, дает рекомендации врачам. Применение системы ускоряет диагностику в 10 раз (2-3 минуты вместо 20-30). В систему включено компьютерное зрение, а также работа с большими языковыми моделями. Создатели этого инструмента для врачей собрали датасет из данных более чем 3000 пациентов, получили несколько свидетельств о регистрации ПО, презентовали разработку на нескольких конференциях и победили в профильных конкурсах.

По планам разработчиков, систему, включающую исчерпывающие данные о состоянии пациента, в том числе изменения в динамике, можно внедрить не только на догоспитальном и госпитальном этапе, но и в послеоперационном периоде.

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