Система Utrace Hub адаптирована под задачи маркировки растворимых завариваемых напитков

Utrace, разработчик ИТ-решений для управления цифровой маркировкой, обновил свой флагманский продукт уровня L4 Utrace Hub. С его помощью поставщики и производители кофе, чая, какао и некоторых других товаров смогут передавать сведения о маркировке такой продукции в ГИС МТ «Честный Знак».

Предпосылкой для модернизации Utrace Hub стал эксперимент по цифровой маркировке растворимых завариваемых напитков, упакованных в потребительскую упаковку, который Минпромторг России проводит с 1 июня по 31 августа 2025 г. Под эксперимент подпадают кофе, а также его заменители, чай, мате, сушеные растения, используемые для приготовления напитков, какао-порошок и некоторые другие товары.

Эксперимент — это пилотный проект госрегулятора, в рамках которого участники отрасли смогут добровольно протестировать, как функционирует система маркировки на всех этапах жизненного цикла товара – от нанесения кодов Data Matrix до его выбытия из оборота. В рамках эксперимента производители и экспортеры смогут выработать оптимальные технические решения до того периода, как маркировка станет обязательной, а отсутствие кодов Data Matrix на продукции будет приравнивать ее к контрафакту.

Utrace Hub — это облачное решение, которое позволит бизнесу заказывать коды Data Matrix в государственной системе мониторинга «Честный Знак» и передавать в нее сведения о нанесении кодов на товары. Крупные производители со сложной производственной и логистической структурой смогут выполнять такие задачи полностью в автоматическом режиме, что поможет обеспечить непрерывность выпуска и сохранить скорость введения продукции в оборот даже на больших объемах. Система легко встраивается в ИТ-ландшафт и интегрируется с ПАКами для нанесения кодов Data Matrix.

«Наша компания была одним из пионеров на рынке цифровой маркировки, поэтому мы хорошо понимаем потребности производителей в этой области и готовы обеспечить их стабильными и проверенными ИТ-продуктами. Сегодня пропускная способность Utrace Hub позволяет управлять прослеживаемостью на предприятиях, которые выпускают свыше 20 млрд единиц продукции в год. Кроме того, мы оказываем консультационную поддержку бизнеса в рамках перехода на цифровую маркировку», — сказал Ариф Гаджиев, директор клиентских сервисов Utrace.