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«Газпром» перешел на коммуникационную платформу VK WorkSpace

Реализован проект миграции «Газпрома» на коммуникационную платформу для бизнеса VK WorkSpace. Программное обеспечение развернуто на серверах компании, что позволило интегрировать новую платформу с другими корпоративными ИТ-сервисами и системами защиты информации «Газпрома».

При выборе отечественного программного обеспечения «Газпром» ориентировалось на комплексное решение, которое удобно в использовании, содержит широкий набор сервисов, совместимо с существующей инфраструктурой и может быть развернуто в собственном контуре компании. Таким решением стала платформа VK WorkSpace, которая включает корпоративную почту, календарь, мессенджер с возможностью проведения аудио- и видеозвонков и конференций, облачное хранилище и другие инструменты для совместной работы. Все сервисы доступны в едином пространстве с интуитивно понятным интерфейсом.

«Безусловным приоритетом в рамках миграции было обеспечение непрерывности бизнес-процессов. Поэтому сам переход мы осуществляли поэтапно, поддерживая параллельную и стабильную работу прошлой и новой системы, чтобы сотрудники могли бесперебойно пользоваться необходимыми для работы сервисами, – отметил начальник департамента «Газпрома» Николай Кисленко. – Благодаря VK WorkSpace работникам больше не нужно переключаться между разными приложениями – все доступно на единой платформе. Более того, сервисы интегрированы между собой. Например, ранее пересылка крупных вложений неизбежно приводила к переполнению почтового ящика, что требовало регулярного архивирования писем. На новой платформе почта и облачное хранилище работают синхронно: объемные файлы автоматически загружаются в облако, разгружая почтовый сервер».

«Перенос сервисов на собственные серверы компании позволил интегрировать их с корпоративной системой безопасности и обеспечил стабильную работу даже при больших нагрузках. Это особенно важно для организаций, работающих в сфере нефтегазовой промышленности, которые предъявляют высокие требования к уровню контроля над корпоративными данными и надежности коммуникационных сервисов для поддержания эффективности бизнес-процессов», – сказал генеральный директор VK Tech Павел Гонтарев.

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