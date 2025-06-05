Цифровая трансформация российских музеев получит новый импульс благодаря сотрудничеству АО «Северсталь-инфоком», «Мобиус Технологии» и БФ «Доброта Севера»

АО «Северсталь-инфоком», «Мобиус Технологии» и благотворительный фонд «Доброта Севера» заключили соглашение по развитию проекта цифровизации российских музеев. В рамках программы «Музеи Русского Севера» фонда «Доброта Севера» планируется создать условия, способствующие цифровой трансформации музеев в 12 регионах нашей страны.

Благотворительная программа «Музеи Русского Севера» реализуется при поддержке «Северстали» с 2007 г. Она призвана содействовать устойчивому развитию северных регионов через поддержку лучших проектных инициатив музеев, повышение профессионального мастерства музейных специалистов, исследование и популяризацию историко-культурного феномена Русского Севера.

С 2022 г. программу курирует Фонд «Доброта Севера». В 2023 г. в ней появилось направление цифровизации музеев, и к этой инициативе присоединилась компания «Мобиус Технологии». Совместно с «Мобиус Технологии» были проведены исследование потребностей и компетенций музеев в цифровизации, хакатон по внедрению современных решений для технологического обновления музеев, а также обучение по повышению цифровой грамотности музейных сотрудников.

Трехсторонняя инициатива направлена на ускорение цифровой трансформации музеев и повышение доступности культурных институций через создание виртуальных экспозиций, онлайн-галерей и внедрение других инновационных форматов. Кроме того, современные технологии помогут музеям систематизировать процессы и улучшить взаимодействие с посетителями и партнерами.

В рамках соглашения «Северсталь-инфоком» вместе с партнерами примет участие в разработке и реализации образовательных программ и мероприятий, направленных на повышение цифровой грамотности музейных сотрудников. Кроме того, компания поддержит корпоративные волонтерские программы по сохранению музеев и будет оказывать безвозмездную экспертную консультационную помощь по вопросам цифровизации.

«Мобиус Технологии», помимо участия в планировании стратегии по развитию проекта и безвозмездной консультационной ИТ-поддержки, возьмет на себя подготовку аналитических материалов о ходе реализации проекта, достигнутых результатах, успешных кейсах и трендах цифровой трансформации в области культуры. Кроме того, «Мобиус Технологии» будет привлекать к участию в проекте другие компании российской ИТ-отрасли.

Фонд «Доброта Севера» будет отвечать за определение стратегии программы «Музеи Русского Севера», оперативное управление проектом и координацию между его участниками. В зону его ответственности также вошло предоставление грантовых средств музеям.

«Уникальный проект, предлагающий новый формат партнерства и объединяющий благотворительность, крупный бизнес и ИТ-экспертизу системного интегратора, не только открывает новые возможности по сохранению и развитию российских музеев, но и помогает внедрять готовые решения, адаптированные к их потребностям, — отметил генеральный директор «Мобиус Технологии» Сергей Широков. — При этом «Мобиус Технологии» глубоко погружается в музейную среду, чтобы изучить ее специфику. Такой подход обеспечивает актуальность цифровых инструментов и их успешное внедрение в музейную практику, что позволяет решать множество сопутствующих задач».

«Цифровизация музеев крайне важна для сохранения культурного наследия в цифровую эпоху. Она позволяет музеям расширять аудиторию через онлайн-экспозиции и инклюзивные форматы экскурсий для людей с ограниченными возможностями здоровья, улучшать туристическую привлекательность и внедрять интерактивные форматы взаимодействия. Консультации наших экспертов — «цифровых ангелов» — помогают музеям Русского Севера сохранять актуальность, не утрачивая при этом своей уникальности», — сказал директор по информационным технологиям «Северстали», генеральный директор «Северсталь-инфоком» Сергей Дунаев.

«Цифровизация музеев не просто трансформирует их, делая более доступными и интерактивными, но также способствует сохранению культурного наследия и улучшению взаимодействия с посетителями. Первый партнерский проект цифровой трансформации музеев в России, реализуемый благодаря сотрудничеству «Северсталь-инфоком», «Мобиус Технологии» и программы «Музеи Русского Севера» Фонда «Доброта Севера», подтверждает важность совместных усилий, — отметила Елена Тополева-Солдунова, генеральный директор Фонда «Доброта Севера». — Инновационность проекта заключается в создании экосистемы, включающей не только подготовку и поддержку цифровых проектов, но и просветительские инициативы, а также медиаторов, которые обеспечивают эффективное взаимодействие между музейными специалистами и ИТ-компаниями».