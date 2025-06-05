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«Норникель» стал индустриальным партнером «Яндекса» в рамках развития сервисов для крупного бизнеса

Yandex B2B Tech, подразделение «Яндекса», развивающее технологии для корпоративного сектора, станет технологическим партнером горно-металлургической компании «Норникель» в нескольких направлениях: облачные платформы, анализ данных, машинное обучение, защита информации, офисные приложения, хостинг сайтов компании, HR Tech. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Норникель» уже использует и тестирует технологии Yandex B2B Tech в ряде проектов, таких как: разработка продуктов для индустриального центра компетенций «Металлургия» на платформе Yandex Cloud; перевод части систем в облачную инфраструктуру Yandex Cloud; пилотирование сервисов ИИ для промышленности.

«Когда над одной задачей объединяют усилия два лидера, получается уникальная история. Я надеюсь, что отраслевой опыт «Норникеля» будет полезен «Яндексу» в реализации стратегии выхода на рынок B2B, а «Норникель», используя сервисы «Яндекса», ощутимо повысит эффективность деятельности и усилит технологический суверенитет», – сказала Лиана Ермишина, вице-президент по информационным технологиям «Норникеля».

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