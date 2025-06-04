«СКБ Контур» и НППКТ подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровых технологий ​

«СКБ Контур» и АО «НППКТ» договорились о сотрудничестве. Компании объединяют усилия, чтобы вместе развивать и внедрять цифровые решения, способные сделать работу бизнеса эффективнее. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Подписи под соглашением поставили заместитель генерального директора «СКБ Контур» Михаил Добровольский и технический директор НППКТ Сергей Мясников. Документ рассчитан на пять лет и охватывает широкий круг направлений — от обмена знаниями до участия в совместных проектах и технологических форумах.

Михаил Добровольский, заместитель генерального директора, руководитель департамента корпоративного управления «СКБ Контур»: «Мы давно верим в то, что технологии должны помогать — не отвлекать, не усложнять, а действительно помогать. Сотрудничество с НППКТ — это возможность вместе создавать такие инструменты, которые сделают цифровую трансформацию не громким лозунгом, а рабочим процессом. Когда люди из разных отраслей объединяются ради общего результата — это всегда дает сильный импульс для развитии отрасли».

По словам представителей обеих сторон, главная ценность партнерства — это совместный взгляд на развитие. Компании планируют делиться опытом, развивать продукты, проводить совместные мероприятия и искать новые идеи, которые можно применить на практике.

Сергей Мясников, технический директор НППКТ: «Сегодня от цифровых решений зависит не только удобство, но и конкурентоспособность. Мы смотрим на это партнерство не как на формальность, а как на возможность реально двигаться вперед. «Контур» — это команда с опытом, технологиями и пониманием задач бизнеса. Мы уверены, что вместе сможем создавать решения, которые будут полезны не на бумаге, а на деле».